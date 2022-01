Este jueves 6 de diciembre, Space X, una de las compañías del multimillonario Elon Musk, lanzó al espacio un total de 49 satélites Starlink, pertenecientes a su mega proyecto que busca instalar una red satelital de internet mundial, para proveer de internet incluso a sectores rurales del planeta donde la conectividad es débil.

A menos de un año de su debut, el servicio ya cuenta con más de 100.000 clientes en todo el mundo y está operativo en cerca de 14 países, incluido Chile, donde al menos al menos 1.500 personas se han inscrito para operar bandos de ancha de hasta 100 Mbps.

Esto último, luego de que en noviembre de 2021, la Subsecretaría de Telecomunicaciones diera luz verde para que la empresa opere en nuestro país, obteniendo permisos para funcionar en cinco estaciones terrestres conectadas con satélites ubicadas en Caldera, Coquimbo, San Clemente, Puerto Saavedra y Puerto Montt.

Justamente durante esta jornada, varios usuarios en redes sociales registraron el avistamiento de dichos satélites en los cielos desde distintos puntos del país.

Asimismo, la propia empresa de Musk habilitó una aplicación oficial para que los usuarios de Starlink puedan, entre otras cosas, identificar la ubicación de instalación del servicio, comprobar si existen obstrucciones, configurar el hardware, verificar la conexión WiFi, hacer pruebas de velocidad, solucionar problemas de conexión y contactar a soporte.

Starlink mobile app is now available for iPhone and Android.

Apple app store: https://t.co/MEuyfESDo6

Google Play store: https://t.co/pdn3nyrFPa pic.twitter.com/mlf3Pf4m3H

— SpaceX Starlink 🛰 (@SpaceXStarlink) October 28, 2020