Diputada Parisi (PDG) tras salida de subsecretarios de Seguridad: “No sabemos mucho cuál fue su papel”

Este martes se concretó un nuevo ajuste en el Ministerio de Seguridad, luego de que Martín Arrau solicitara las renuncias a los dos subsecretarios de la cartera: Andrés Jouannet en Seguridad Pública y Ana Victoria Quintana en Prevención del Delito.
Sobre ello, la diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi afirmó: “No sabemos mucho cuál fue el papel que ellos desarrollaron”.
En esa línea, sostuvo que a través de los ministerios solo escucharon a los secretarios de Estado y que ni siquiera conoció a los subsecretarios.
“A los subsecretarios prácticamente yo no tuve la oportunidad de conocerlos”, dijo la diputada.
De todos modos, dijo sobre los cambios de gabinete que el presidente Kast y sus asesores “tendrán conciencia de por qué toman esas decisiones”.
“Desearle el mejor de los éxitos en todo lo que queda para este gobierno estos cuatro años”, cerró Parisi.
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