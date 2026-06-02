Diputada Parisi (PDG) tras salida de subsecretarios de Seguridad: “No sabemos mucho cuál fue su papel”

Este martes se concretó un nuevo ajuste en el Ministerio de Seguridad, luego de que Martín Arrau solicitara las renuncias a los dos subsecretarios de la cartera: Andrés Jouannet en Seguridad Pública y Ana Victoria Quintana en Prevención del Delito.

Sobre ello, la diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi afirmó: “No sabemos mucho cuál fue el papel que ellos desarrollaron”.

En esa línea, sostuvo que a través de los ministerios solo escucharon a los secretarios de Estado y que ni siquiera conoció a los subsecretarios.

“A los subsecretarios prácticamente yo no tuve la oportunidad de conocerlos”, dijo la diputada.

De todos modos, dijo sobre los cambios de gabinete que el presidente Kast y sus asesores “tendrán conciencia de por qué toman esas decisiones”.

“Desearle el mejor de los éxitos en todo lo que queda para este gobierno estos cuatro años”, cerró Parisi.