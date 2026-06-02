Tribunal sobresee definitivamente a Claudio Orrego en caso ProCultura y condena en costas al Ministerio Público

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó de manera definitiva al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco de la investigación por el caso ProCultura.

La resolución fue adoptada luego de que el tribunal acogiera la solicitud presentada por la defensa de la autoridad regional, en una causa vinculada a transferencias realizadas desde el Gobierno Regional Metropolitano a la Fundación ProCultura.

Tras conocerse el fallo, Orrego sostuvo que la justicia ratificó la posición que ha defendido desde el inicio de la investigación.

“Hoy la justicia habló de manera clara y contundente. Se terminaron las mentiras y se ha impuesto la verdad. Lo dijimos desde el día uno: nosotros somos víctimas de un delito, no parte de él”, manifestó.

El gobernador metropolitano también apuntó contra quienes, a su juicio, utilizaron la investigación para afectar su imagen y la del Gobierno de Santiago.

“Lamentablemente algunos inescrupulosos decidieron sacar rédito político de esto y ensuciar el nombre del Gobierno de Santiago y también de este gobernador”, afirmó.

Por su parte, el abogado defensor de Orrego, Ciro Colombara, señaló que el tribunal acogió todas las solicitudes planteadas por la defensa.

Según el jurista, la resolución permite sostener que el gobernador “ha acreditado su inocencia de manera clara y absoluta”.

Además del sobreseimiento definitivo, el tribunal resolvió condenar en costas al fiscal regional Juan Castro Bekios y al Ministerio Público.

La investigación se originó por transferencias de $1.686 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano a la Fundación ProCultura, destinadas a la ejecución de un programa de prevención del suicidio.

En ese contexto, el Ministerio Público había indagado el convenio y un eventual vínculo entre Orrego y Alberto Larraín, fundador de ProCultura.