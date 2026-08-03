Bad Bunny lidera la música que suena en la jornada laboral chilena, según datos de Spotify

La jornada laboral en Chile tiene su propia banda sonora. En mayo se contabilizaron más de 1.800 millones de streams durante el horario de trabajo, concentrados principalmente en las tardes.
La Región Metropolitana concentra el consumo
La Región Metropolitana representa el 70% de las reproducciones, mientras Biobío lidera entre las regiones con 151,9 millones de streams, seguida por La Araucanía y Antofagasta.
Los jóvenes marcan el ritmo
Los usuarios de 18 a 25 años concentran el 41% de los minutos reproducidos, mientras los hombres generan el 54% del consumo total.
Bad Bunny encabeza el ranking de artistas más escuchados, seguido por Jere Klein y Cris MJ, mientras “POLLYPOCKET”, de Katteyes y Martinwhite, se posiciona como la canción más reproducida del periodo analizado.
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