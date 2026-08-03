Daniel Caesar anuncia concierto en Chile: Revisa cuándo parte la venta de entradas y valores

Buenas noticias llegaron para los fans de Daniel Caesar, ya que el cantante y músico canadiense anunció que ofrecerá un concierto en Chile.

El intérprete de conocidas canciones como Japanese Denim y Best Part (feat. HER) pisará suelo chileno como parte de su gira Son of Spergy Tour.

En la región, Caesar también visitará Bogotá (Colombia), São Paulo (Brasil), Buenos Aires (Argentina) y Lima (Perú), cerrando su gran gira mundial en el Movistar Arena de Santiago.

¿Cuándo es el concierto de Daniel Caesar en Chile?

El canadiense se presentará en el Movistar Arena el próximo jueves 10 de diciembre a las 21:00 horas.

¿Cuándo la venta de entradas para Daniel Caesar en Chile?

La preventa exclusiva con 20% de descuento para clientes Banco Santander, pagando con tarjetas Santander, comienza el 11 de agosto a las 11:00 hasta el 13 de agosto a las 11:00 horas o hasta agotar el stock disponible de tickets con descuentos (stock de 1.238 tickets).

de tickets con descuentos (stock de 1.238 tickets). El beneficio de 20% de descuento para clientes Banco Santander es exclusivamente ingresando los 6 primeros dígitos de la tarjeta, pero además se debe pagar con ella .

. La venta general comenzará el 13 de agosto a las 11:01 horas.

¿Cuánto cuestan las entradas para Daniel Caesar en Chile?

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