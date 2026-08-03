Daniel Caesar anuncia concierto en Chile: Revisa cuándo parte la venta de entradas y valores

Buenas noticias llegaron para los fans de Daniel Caesar, ya que el cantante y músico canadiense anunció que ofrecerá un concierto en Chile.
El intérprete de conocidas canciones como Japanese Denim y Best Part (feat. HER) pisará suelo chileno como parte de su gira Son of Spergy Tour.
En la región, Caesar también visitará Bogotá (Colombia), São Paulo (Brasil), Buenos Aires (Argentina) y Lima (Perú), cerrando su gran gira mundial en el Movistar Arena de Santiago.
¿Cuándo es el concierto de Daniel Caesar en Chile?
- El canadiense se presentará en el Movistar Arena el próximo jueves 10 de diciembre a las 21:00 horas.
¿Cuándo la venta de entradas para Daniel Caesar en Chile?
- La preventa exclusiva con 20% de descuento para clientes Banco Santander, pagando con tarjetas Santander, comienza el 11 de agosto a las 11:00 hasta el 13 de agosto a las 11:00 horas o hasta agotar el stock disponible de tickets con descuentos (stock de 1.238 tickets).
- El beneficio de 20% de descuento para clientes Banco Santander es exclusivamente ingresando los 6 primeros dígitos de la tarjeta, pero además se debe pagar con ella.
- La venta general comenzará el 13 de agosto a las 11:01 horas.
¿Cuánto cuestan las entradas para Daniel Caesar en Chile?
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