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Daniel Caesar anuncia concierto en Chile: Revisa cuándo parte la venta de entradas y valores

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Daniel Caesar anuncia concierto en Chile: Revisa cuándo parte la venta de entradas y valores

Buenas noticias llegaron para los fans de Daniel Caesar, ya que el cantante y músico canadiense anunció que ofrecerá un concierto en Chile.

El intérprete de conocidas canciones como Japanese Denim y Best Part (feat. HER) pisará suelo chileno como parte de su gira Son of Spergy Tour.

En la región, Caesar también visitará Bogotá (Colombia), São Paulo (Brasil), Buenos Aires (Argentina) y Lima (Perú), cerrando su gran gira mundial en el Movistar Arena de Santiago.

¿Cuándo es el concierto de Daniel Caesar en Chile?

  • El canadiense se presentará en el Movistar Arena el próximo jueves 10 de diciembre a las 21:00 horas.

¿Cuándo la venta de entradas para Daniel Caesar en Chile?

  • La preventa exclusiva con 20% de descuento para clientes Banco Santander, pagando con tarjetas Santander, comienza el 11 de agosto a las 11:00 hasta el 13 de agosto a las 11:00 horas o hasta agotar el stock disponible de tickets con descuentos (stock de 1.238 tickets).
  • El beneficio de 20% de descuento para clientes Banco Santander es exclusivamente ingresando los 6 primeros dígitos de la tarjeta, pero además se debe pagar con ella.
  • La venta general comenzará el 13 de agosto a las 11:01 horas.

¿Cuánto cuestan las entradas para Daniel Caesar en Chile?

 

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