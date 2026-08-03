Colmevet reitera rechazo a carreras de galgos: Apuntan “graves e injustificados daños físicos y psicológicos en los canes”

El Colegio Médico Veterinario (Colmevet) reiteró su rechazo a las carreras de galgos y exigió la derogación del artículo 16 de la Ley 20.380.

La situación ocurre porque la Cámara Baja se encuentra tramitando un proyecto de ley que busca prohibir y sancionar las carreras de galgos.

La iniciativa modifica la ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, conocida como “Ley Cholito”, para detener situaciones de maltrato animal.

En ese sentido, la entidad remarcó su rechazo, señalando que las carreras de galgos “provocan graves e injustificados daños físicos y psicológicos en los canes”.

Y señalaron en un comunicado que representantes de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas de Colmevet han acudido a diversas instancias legislativas, como las comisiones de Medio Ambiente y de Agricultura, en las que se ha discutido el proyecto.

En dichas sesiones, los especialistas han expuesto evidencia científica respecto a las “particularidades físicas y conductuales de esta raza frente a este tipo de exigencia física, además de antecedentes sobre la evolución de la regulación internacional en la materia. Con ello, Colmevet hemos entregado a los legisladores herramientas técnicas que permitan fundamentar la discusión en criterios objetivos de bienestar animal, más allá de la sola opinión pública”.

El Colegio Médico Veterinario, además, planteó la necesidad de derogar el artículo 16 de la ley 20.380, que exceptúa de la normativa a deportes con animales como el rodeo, las corridas de vaca y el movimiento a la rienda.

“Para el Colegio, el caso de las carreras de galgos ilustra de manera concreta un problema estructural de la ley: ninguna actividad que involucre animales debería quedar exenta de fiscalización solo por su origen cultural o deportivo. En consecuencia, hemos llamado a derogar dicha excepción y a fortalecer la ley con un reglamento que permita sancionar de manera efectiva los incumplimientos”, argumentaron.