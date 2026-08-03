Juzgado rechaza rebajar medida cautelar y mantiene prisión preventiva para Joaquín Lavín León

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León, quien está siendo investigado por presunto fraude al fisco y uso malicioso de datos electorales.
La audiencia para revisar las medidas cautelares se realizó a petición de la defensa del exparlamentario, que buscaba revertir la medida más gravosa, solicitud que fue rechazada finalmente por el Poder Judicial.
Según el Ministerio Público, Joaquín Lavín León habría cometido delitos electorales al comercializar bases de datos de votantes de distintas regiones a través de la plataforma SocialTazk. A esto se suma una acusación por presunto fraude al fisco (estimada en $240 millones), además de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
Con la decisión del tribunal, Lavín León seguirá recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber junto a su exasesor parlamentario, Arnaldo Domínguez, quien era catalogado de acuerdo con los antecedentes como “su mano derecha”.
Cabe recordar que durante la semana pasada el tribunal accedió al traslado de Domínguez luego de que su abogado argumentara complicaciones en su estado de salud. Debido a la falta de cupos en el recinto, desde el juzgado ordenaron también instalar una cama adicional para el imputado.
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