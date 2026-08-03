Violencia escolar en Chile: Académico UNAB advierte que “la escuela es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad”

Según un estudio de Acción Educar Chile, las denuncias por convivencia escolar han aumentado en un 122%. En ese contexto, Juan Pablo Catalán, académico e investigador de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello (UNAB), entregó un análisis de la violencia escolar.

En conversación con CNN AM, el académico de la UNAB destacó que: “Yo creo que aquí el punto es que la escuela no está produciendo la violencia; la escuela está recibiendo la violencia de una sociedad que ha ido cambiando“.

“La escuela es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Hoy día en la escuela se está conviviendo con problemas de salud mental, con violencia intrafamiliar, con redes sociales y, sobre todo, y lo más importante, la debilitación de los vínculos familiares, y eso claramente nos ha establecido hasta la Superintendencia de Educación, que ha aumentado mucho la tasa de denuncias por tasa de violencia”, agregó.

Convivencia escolar

El experto destaca que la escuela es un espacio seguro para el desarrollo y aprendizaje de las niñeces, por lo que es esencial mejorar su situación con respecto a la convivencia escolar. También destaca la ley 21.809 sobre convivencia escolar, que ya se encuentra vigente, pero aún falta instalarse en las escuelas.

Además, destaca el “punto de vista de los profesores” y que “hoy día hay que reforzar que los docentes que eligieron educar no enfrentan solamente problemas que exceden la escuela, sino que también son víctimas de esta crisis“.

“Hoy día la escuela ya no es solamente un espacio reservado para los profesores; hoy día en la escuela tienen que estar otros profesionales, duplas psicosociales, tienen que entrar otros profesionales que están en el programa de integración, y eso aportaría a soluciones mucho más integrales”, señaló.

Escuelas protegidas: ¿qué tan efectivas son?

El académico de la UNAB destaca que actualmente “Chile necesita escuelas protegidas, pero por sobre todo necesita la infancia protegida y, cuando hablamos de una infancia protegida, hablamos desde un trabajo integral”.

“Creo que todo lo que nos ha pasado, sobre todo con estos sucesos de violencia, es que el arma fue el último eslabón de una cadena de señales que no supimos leer a tiempo“, añadió.

Además, reclacó que “la seguridad en la escuela no depende solamente del control, no depende solamente de instalar estos detectores de armas, o no depende de que un profesor pueda revisar una mochila, sino que hoy día la seguridad nace desde la prevención”.

Por ello, destaca que “hay que entrar desde la convivencia, desde la prevención, desde la interacción que se da en la escuela”.

“La prevención comienza antes del conflicto. Es preocuparse de la salud mental, de la detección temprana y el acompañamiento, pero por sobre todo el trabajo con la familia, la comunidad. Todos los estudios nos muestran que los problemas de violencia son problemas multifactoriales y, por lo tanto, son respuestas integrales”, determinó.

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