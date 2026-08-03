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Ryan Murphy abre la puerta a un posible regreso de “Glee” tras el resurgimiento de la serie en redes sociales

Por José Ferrada
Ryan Murphy, cocreador de “Glee”, dijo que estudia un posible regreso de la popular serie musical tras su redescubrimiento por nuevas audiencias.

Ryan Murphy señala que estaría dispuesto a revivir “Glee” en alguna nueva forma, luego de notar que la serie musical encontró una audiencia joven que la descubrió recientemente. El cineasta, quien cocreó el programa junto a Brad Falchuk e Ian Brennan, habló sobre esta posibilidad durante el estreno neoyorquino de su nueva serie de FX, “The Shards”.

Un renovado interés generacional impulsa la idea

Murphy comentó a People que muchos jóvenes ven actualmente la serie, lo que lo llevó a considerar la posibilidad de revisitar el proyecto. “Mi nostalgia y amor por esa serie son suficientes como para pensar: ‘Bueno, quizás a la gente le gustaría ver una nueva encarnación de eso en alguna capacidad'”, señaló el cineasta.

“Glee” se emitió entre 2009 y 2015 a lo largo de seis temporadas, y seguía a los integrantes del coro New Directions de una escuela secundaria ficticia, combinando presentaciones musicales con tramas sobre sexualidad, raza, acoso escolar y relaciones interpersonales. El reparto original incluyó a Lea Michele, Cory Monteith, Amber Riley, Naya Rivera y Kevin McHale, además de contar con apariciones estelares de artistas como Britney Spears, Gwyneth Paltrow y Sarah Jessica Parker.

En 2010, el elenco de la serie superó a The Beatles en cantidad de apariciones en el Billboard Hot 100 como acto no solista, mientras su versión de “Don’t Stop Believin'” introdujo el clásico de Journey a una nueva audiencia.

“The Shards”, la nueva producción de Murphy basada en la novela de Bret Easton Ellis, se estrena el 5 de agosto en FX y Hulu en Estados Unidos, y llegará a Disney+ en el Reino Unido al día siguiente.

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