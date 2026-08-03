Ryan Murphy abre la puerta a un posible regreso de “Glee” tras el resurgimiento de la serie en redes sociales

Ryan Murphy señala que estaría dispuesto a revivir “Glee” en alguna nueva forma, luego de notar que la serie musical encontró una audiencia joven que la descubrió recientemente. El cineasta, quien cocreó el programa junto a Brad Falchuk e Ian Brennan, habló sobre esta posibilidad durante el estreno neoyorquino de su nueva serie de FX, “The Shards”.

Un renovado interés generacional impulsa la idea

Murphy comentó a People que muchos jóvenes ven actualmente la serie, lo que lo llevó a considerar la posibilidad de revisitar el proyecto. “Mi nostalgia y amor por esa serie son suficientes como para pensar: ‘Bueno, quizás a la gente le gustaría ver una nueva encarnación de eso en alguna capacidad'”, señaló el cineasta.

“Glee” se emitió entre 2009 y 2015 a lo largo de seis temporadas, y seguía a los integrantes del coro New Directions de una escuela secundaria ficticia, combinando presentaciones musicales con tramas sobre sexualidad, raza, acoso escolar y relaciones interpersonales. El reparto original incluyó a Lea Michele, Cory Monteith, Amber Riley, Naya Rivera y Kevin McHale, además de contar con apariciones estelares de artistas como Britney Spears, Gwyneth Paltrow y Sarah Jessica Parker.

En 2010, el elenco de la serie superó a The Beatles en cantidad de apariciones en el Billboard Hot 100 como acto no solista, mientras su versión de “Don’t Stop Believin'” introdujo el clásico de Journey a una nueva audiencia.

“The Shards”, la nueva producción de Murphy basada en la novela de Bret Easton Ellis, se estrena el 5 de agosto en FX y Hulu en Estados Unidos, y llegará a Disney+ en el Reino Unido al día siguiente.