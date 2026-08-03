Apagón masivo en Cuba: Más de 9 millones continúan sin corriente eléctrica

(EFE) – La gran mayoría de más de 9 millones de cubanos permanecen este lunes sin corriente eléctrica tras el apagón nacional de la víspera, el sexto que ha afectado a toda la isla en lo que va de año.

Cuba sufre una crisis energética desde mediados de 2024 por factores endógenos y exógenos, pero la situación se ha agravado de forma considerable a raíz del bloqueo petrolero a que somete Estados Unidos a la isla desde enero pasado.

La desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se registró a las 22.43 hora local del domingo (2.43 GMT del lunes), según la estatal Unión Eléctrica (UNE), que indicó de seguido que ya se habían iniciado las tareas de recuperación.

Usualmente, este proceso se inicia con la conexión de las dos plantas de generación eléctrica mediante gas y con los motores de diésel y fueloil, aunque esta última opción —que llegó a suponer el 40% del mix energético nacional— está casi paralizada por el bloqueo estadounidense.

La UNE indicó además que ya se han creado más de un centenar de “islas” con energía por todo el país, principalmente para atender enclaves críticos.

A continuación, se busca interconectar estas áreas entre sí, aumentar la producción eléctrica y llevar la corriente hasta las grandes centrales termoeléctricas para poder encenderlas y sincronizarlas con el SEN.

Este apagón nacional se produce apenas 24 horas después de que el sábado se desconectase el SEN en la mitad occidental del país, dejando a unos 4,5 millones de cubanos sin servicio eléctrico.

En esa ocasión, el apagón masivo se debió a “un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Matanzas a Cienfuegos y de Matanzas a Santa Clara”. En este apagón nacional aún no se han explicado las causas.

Averías y bloqueo

La crisis energética cubana se debe a la escasa capacidad de producción eléctrica del país y a la presión estadounidense, que no permite que la isla importe crudo o derivados cuando precisa adquirir en el exterior alrededor de la mitad de sus necesidades energéticas.

La generación termoeléctrica, responsable del 40% del mix energético y dependiente en exclusiva del crudo nacional, está seriamente comprometida por averías y mantenimientos tras años de infrafinanciación de las centrales.

Lo habitual es que más de la mitad de las unidades de generación no estén operativas a diario por averías o tareas de mantenimiento.

Por su parte, el bloqueo petrolero ha paralizado la generación distribuida (generadores con diésel y fueloil importado), que estaba a cargo de otro 40% del mix. Esta fuente de energía ya presentaba problemas antes de 2026 por la falta de divisas del Gobierno cubano para importar combustibles.

El 20% restante del mix energético se obtiene de gas y fuentes renovables, principalmente solar, esta última con el apoyo chino.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, unas cifras fuera de las posibilidades de Cuba, que se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años.

La crisis energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal, que se contrajo ya un 15 % entre 2020 y 2025, y está atizando el descontento social, con cacerolazos y quemas de contenedores de basura casi a diario en distintos puntos del país.