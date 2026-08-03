Corte de Apelaciones revoca rebaja de cautelares de Manuel Monsalve y mantiene el arresto domiciliario total

La Corte de Apelaciones de Santiago determinó este lunes que el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, continúe bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total.

El tribunal de alzada decidió revocar la resolución dictada el pasado 23 de julio por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, al considerar que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima.

A mediados de julio, el defensor penal público Víctor Providel solicitó sustituir la medida cautelar por una menos gravosa. En esa instancia, el tribunal de garantía reemplazó el arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno.

Cabe recordar que Monsalve es investigado por los presuntos delitos de abuso sexual y violación contra una subalterna, hechos que habrían ocurrido en septiembre de 2024.