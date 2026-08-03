Panoramas por el Día de la Niñez este 8 y 9 de agosto: Expo Venta Muñecas en Santiago, actividades gratuitas en Providencia y jornada cultural en 18 plazas de Ñuñoa

Este fin de semana se celebrará una de las fechas más esperadas por los niños, niñas y adolescentes. Mientras algunos esperan recibir un regalo, otros simplemente disfrutarán de una jornada pensada para compartir en familia y disfrutar la infancia con diversas actividades.

Con el objetivo de ofrecer alternativas de recreación más allá de las pantallas, las municipalidades de Providencia y Ñuñoa han organizado diversas actividades gratuitas para este 8 y 9 de agosto. A ello se suma la programación especial del Museo Artequin y una nueva edición de la Expo Venta de Muñecas, que se realizará en la comuna de Santiago.

Expo Venta Muñecas en Factoría Franklin

Un panorama ideal para las infancias y los coleccionistas será una nueva edición de la Expo Venta Muñecas, que se realizará los días 8 y 9 de agosto en Factoría Franklin, ubicada a pasos de la estación Biobío del Metro de Santiago.

Horario: 10:00 a 18:30 horas.

Entrada:Liberada.

Evento: Pet friendly.

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Día de la Niñez en Museo Artequin

Otro panorama para disfrutar en familia es la programación especial que ofrecerá el Museo Artequin con motivo del Día de la Niñez. La jornada incluirá talleres de kung fu, caligrafía china y artes marciales, además de presentaciones artísticas como La princesa del abanico, La danza del león y El maestro del cambio de rostros, entre otras actividades.

Fecha:Domingo 9 de agosto.

Horario: 11:00 a 18:00 horas.

Lugar: Museo Artequin (Av. Portales 3530, Estación Central).

Entradas:

Adultos: $5.000 (solo entrada) o $10.000 (pack entrada + totebag de la exposición Historias de papel en China). Niños y niñas hasta los 14 años: entrada liberada.

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Día de la Niñez en Providencia

La tienda online Safari celebrará el Mes de los Gatos y el Día de la Niñez con un evento gratuito en el Parque Balmaceda. La actividad se realizará los días 8 y 9 de agosto, entre las 11:30 y las 18:30 horas, y contará con diversas atracciones para toda la familia:

Stands gastronómicos

Juegos de destreza

Prueba de materiales

Show de sumo en vivo

Ilustradores

Vestuario y accesorios

Stand de fotografías

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También en la comuna se realizará una edición especial de ProviKids, una jornada gratuita de entretención familiar que tendrá lugar el sábado 8 de agosto, entre las 11:00 y las 14:00 horas, en el Jardín de las Artes (Av. Nueva Providencia 1995, esquina Pedro de Valdivia).

La programación incluirá:

Experiencias científicas interactivas con talleres para aprender, jugar y experimentar.

Una experiencia inmersiva que combina entretenimiento, interacción y tecnología.

Espectáculos de magia y música para toda la familia.

La actividad es con entrada liberada y cuenta con cupos limitados. En caso de pronosticarse un nuevo sistema frontal o condiciones meteorológicas adversas, cualquier modificación será informada oportunamente a través de las redes sociales de la Municipalidad de Providencia.

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Día de la Niñez en Ñuñoa

Finalmente, la comuna de Ñuñoa celebrará el Día de la Niñez este sábado 8 de agosto con actividades simultáneas en 18 plazas, donde habrá teatro, espectáculos de magia, cuentacuentos, música en vivo y talleres creativos para toda la familia.

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