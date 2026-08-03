Adiós a los descuentos que vencen: WOM vuelve a mover el mercado con nueva propuesta de precios sin cambios

WOM anunció su nueva oferta comercial para clientes nuevos con una propuesta simple y transparente que marca un giro en la dinámica actual de contratación. La operadora lanzó tres planes móviles únicos con precios que se mantendrán en el tiempo, eliminando los tradicionales descuentos que se vencen a los pocos meses y los aumentos sin aviso en la boleta.

Con este hito, la compañía reafirma una convicción que ha estado presente desde sus inicios: el cliente en el centro de cada decisión. Asimismo, atiende una de las principales demandas de los usuarios: contar con condiciones claras y simples desde el primer momento, sin la preocupación de cambios de precio a los seis meses o sorpresas en la cuenta final.

“Hace 11 años, llegamos con la convicción de que la industria podía ser distinta, y junto a millones de personas que confiaron en nosotros, contribuimos a impulsar cambios importantes. Pero sabemos que el sector de las telecomunicaciones todavía tiene uno de los niveles de confianza más bajos en Chile, y eso significa que aún nos queda mucho por hacer. Por eso estamos dando un nuevo paso al ofrecer una propuesta simple con 3 planes, 3 precios y 3 formas de estar conectado, todos con beneficios y sin sorpresas. Porque creemos que, cuando las cosas son como deberían ser, los verdaderos ganadores son las personas”, señaló Chris Bannister, CEO de WOM.

Con los nuevos Planes SIMPLE, la operadora entrega mayor certeza para que cada cliente elija el plan que mejor se adapte a sus necesidades, sin alzas asociadas al término de ofertas comerciales y contando con mayor transparencia sobre el costo del servicio.

En un contexto donde la tecnología avanza a gran velocidad y los clientes son cada vez más exigentes, esta nueva forma de conectar reafirma el compromiso de WOM por seguir impulsando cambios en la industria en beneficio de millones de personas, y conectando con sus más de 6.400 antenas propias a lo largo de todo Chile, desde Arica a Punta Arenas.