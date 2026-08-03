Trump advierte a Irán que el diálogo actual es su “última oportunidad” para alcanzar la paz

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que las negociaciones que asegura sostener con Irán constituyen la “última oportunidad” para que Teherán alcance un acuerdo que ponga fin a la guerra. “Es la última ocasión que tiene Irán para firmar un buen documento”, afirmó el mandatario ante periodistas en el Despacho Oval, y añadió que, si esto no ocurre, no existirán nuevas instancias de negociación.

Versiones cruzadas sobre el estado del diálogo

Trump había anunciado el domingo que Washington y Teherán retomarían este lunes negociaciones de paz estancadas, en medio de un conflicto que ya acumula cinco meses sin resolución. No obstante, fuentes diplomáticas iraníes desmintieron mantener conversaciones directas con Estados Unidos, y precisaron que actualmente solo dialogan con Omán respecto a garantías para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, ruta por la que antes del conflicto circulaba el 20% del petróleo mundial.

Según explicó el mandatario, el proceso contempla dos etapas: la primera enfocada en la reapertura del estrecho de Ormuz, y la segunda orientada a la desnuclearización de Irán, un proceso que, dijo, tomará tiempo. “No pueden tener armas nucleares”, reiteró Trump.

Ambas partes habían firmado el 17 de junio un memorando de entendimiento para iniciar un proceso de paz de dos meses, aunque los ataques cruzados se reanudaron poco después, lo que llevó a Irán a declarar cerrado el estrecho y a Trump a ordenar nuevamente el cerco naval sobre las costas iraníes. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario advirtió: “Nada llega a Irán a menos que nosotros lo permitamos, y nada pasará a menos que se alcance un acuerdo o se produzca una rendición total”.