Este viernes se reportó que el actor británico Robert Pattinson fue visto en el aeropuerto de Santiago, Arturo Merino Benítez.

A través de redes sociales, una usuaria que sería trabajadora del aeropuerto, compartió una selfie con el intérprete.

Diversos fanáticos que vieron a Pattinson en el recinto señalaron que se preparaba para su viaje de regreso a Estados Unidos.

New fanpic of Robert Pattinson at the Arturo Merino Benítez airport in Chile!

"The actor begins his return trip to the United States according to fans who saw him a few minutes ago."

La Conversa Chile via Instagram! pic.twitter.com/iISBe4Tf1W

— Robert Pattinson Photos | Fansite (@pattinsonphotos) March 24, 2023