Rey y Reina de Viña del Mar 2026: Revisa quiénes están siendo los favoritos (y cómo votar)

El segundo cómputo tuvo más de 700.000 votos y reveló a los 10 candidatos y candidatas favoritos del público para pasar a la ronda final. Durante el viernes se realizará el último cómputo de los votos, antes de revelar, el lunes 23 de febrero, a los participantes que pasarán a la etapa final del concurso.

Quedan pocos días para el inicio del Festival de Viña del Mar 2026 y ya se tiene el segundo conteo de votos del público, que definió a los favoritos para ser coronados como Rey y Reina del Festival. De los 57 participantes, solo 10 avanzarán a la ronda final.

La prensa elegirá quién será el nuevo Rey y Reina de Viña del Mar en la ronda final, pero para llegar a esta etapa los participantes deberán estar entre los 10 más votados por el público en cada categoría.

En la primera etapa participan 57 personas: 26 mujeres y 31 hombres. En el listado de participantes destacan nombres como el de Mateo Bocelli, hijo del reconocido cantante de ópera Andrea Bocelli, y el del grupo femenino surcoreano NMIXX.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juntos elegimos a los más populares del Festival de Viña 2026 (@reyesdelfestivaloficial)

Lee también: Parrilla del Festival de Viña 2026: Programación por día con artistas y humoristas

¿Cuáles son los favoritos del público?

A una semana del inicio de las votaciones, más de 700.000 personas ya han votado y revelaron el segundo cómputo de los favoritos del público hasta ahora.

Las candidatas favoritas para ser Reina del Festival son:

NMIXX (grupo surcoreano). Skarleth Labra (representante de CHV y ganadora de Fiebre de Baile). Karla Melo (representante de Zapping TV y de Prensa Chilena). Mon Laferte (artista nacional que participará en el festival). Ignacia Michelson (representante de Visión Plus TV). Titi García Huidobro (representante de Tevex). Karen Doggenweiler (animadora del festival) Joy (cantante que pertenece al dúo “Jesse y Joy”). Fátima Bosh (jurada del festival). Emily Ceco (representante de Caras TV Argentina).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NMIXX (@nmixx_official)

En el caso de los hombres para ser Rey del Festival, el conteo cerró con los siguientes resultados:

Stefan Kramer (comediante del festival). Matteo Bocelli (hijo de Andrea Bocelli y artista del festival). Pablo Chill-E (artista chileno que participará en el festival). Juanes (cantante colombiano). Fernando Godoy (animador del festival). Pastor Rocha (comediante que estará en el festival). Yandel (cantante urbano de “Wisin y Yandel”). Emanuel Noir (cantante argentino y líder del grupo “Ke Personajes”). “Princeso” Vallana (representante de Mundo). Diego Pánico (representante de Todo Se Sabe y Vive).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan José | Fotografía (@elangustiado)

Si tus favoritos para convertirse en rey o reina de esta edición del festival no aparecen en el listado, recuerda que aún queda tiempo para votar.

¿Cómo votar?

Las votaciones se cerrarán el lunes 23 de febrero a las 23:59 horas. Luego de eso, se realizará un conteo de los votos del público y se anunciará a los 10 candidatos y candidatas que pasarán a la ronda final.

Para votar, debes ingresar al sitio web de LaHora.Cl, en el apartado “Rey y Reina de Viña del Mar 2026”. Allí deberás completar una casilla con tus datos personales (nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono), seleccionar a tu candidato y candidata y, por último, elegir cuál anillo recibirá la futura Reina.

Hay tres anillos oficiales que puede recibir la Reina del Festival de este año: “Viviana: la Dama del Lago”, “Nerissa: Hija del Mar” o “Brigitte: La Dama de los Manantiales”.