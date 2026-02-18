Rey y Reina de Viña del Mar 2026: Revisa quiénes están siendo los favoritos (y cómo votar)
Por Constanza Zambrano
18.02.2026 / 11:05
El segundo cómputo tuvo más de 700.000 votos y reveló a los 10 candidatos y candidatas favoritos del público para pasar a la ronda final. Durante el viernes se realizará el último cómputo de los votos, antes de revelar, el lunes 23 de febrero, a los participantes que pasarán a la etapa final del concurso.
Quedan pocos días para el inicio del Festival de Viña del Mar 2026 y ya se tiene el segundo conteo de votos del público, que definió a los favoritos para ser coronados como Rey y Reina del Festival. De los 57 participantes, solo 10 avanzarán a la ronda final.
La prensa elegirá quién será el nuevo Rey y Reina de Viña del Mar en la ronda final, pero para llegar a esta etapa los participantes deberán estar entre los 10 más votados por el público en cada categoría.
En la primera etapa participan 57 personas: 26 mujeres y 31 hombres. En el listado de participantes destacan nombres como el de Mateo Bocelli, hijo del reconocido cantante de ópera Andrea Bocelli, y el del grupo femenino surcoreano NMIXX.
¿Cuáles son los favoritos del público?
A una semana del inicio de las votaciones, más de 700.000 personas ya han votado y revelaron el segundo cómputo de los favoritos del público hasta ahora.
Las candidatas favoritas para ser Reina del Festival son:
-
- NMIXX (grupo surcoreano).
- Skarleth Labra (representante de CHV y ganadora de Fiebre de Baile).
- Karla Melo (representante de Zapping TV y de Prensa Chilena).
- Mon Laferte (artista nacional que participará en el festival).
- Ignacia Michelson (representante de Visión Plus TV).
- Titi García Huidobro (representante de Tevex).
- Karen Doggenweiler (animadora del festival)
- Joy (cantante que pertenece al dúo “Jesse y Joy”).
- Fátima Bosh (jurada del festival).
- Emily Ceco (representante de Caras TV Argentina).
En el caso de los hombres para ser Rey del Festival, el conteo cerró con los siguientes resultados:
-
- Stefan Kramer (comediante del festival).
- Matteo Bocelli (hijo de Andrea Bocelli y artista del festival).
- Pablo Chill-E (artista chileno que participará en el festival).
- Juanes (cantante colombiano).
- Fernando Godoy (animador del festival).
- Pastor Rocha (comediante que estará en el festival).
- Yandel (cantante urbano de “Wisin y Yandel”).
- Emanuel Noir (cantante argentino y líder del grupo “Ke Personajes”).
- “Princeso” Vallana (representante de Mundo).
- Diego Pánico (representante de Todo Se Sabe y Vive).
Si tus favoritos para convertirse en rey o reina de esta edición del festival no aparecen en el listado, recuerda que aún queda tiempo para votar.
¿Cómo votar?
Las votaciones se cerrarán el lunes 23 de febrero a las 23:59 horas. Luego de eso, se realizará un conteo de los votos del público y se anunciará a los 10 candidatos y candidatas que pasarán a la ronda final.
Para votar, debes ingresar al sitio web de LaHora.Cl, en el apartado “Rey y Reina de Viña del Mar 2026”. Allí deberás completar una casilla con tus datos personales (nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono), seleccionar a tu candidato y candidata y, por último, elegir cuál anillo recibirá la futura Reina.
Hay tres anillos oficiales que puede recibir la Reina del Festival de este año: “Viviana: la Dama del Lago”, “Nerissa: Hija del Mar” o “Brigitte: La Dama de los Manantiales”.