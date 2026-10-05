Refrigeradores, lavadoras y todo lo que usas a diario: Hites llega al Cyber con hasta 45% en línea blanca

Hay electrodomésticos que se vuelven invisibles hasta que dejan de funcionar. El refrigerador que ya no alcanza para la compra de la semana, la lavadora que se queda corta cuando llega el invierno y hay que lavar ropa pesada: son esos detalles cotidianos los que empujan a renovar. Y entre las inversiones más inteligentes del Cyber, la línea blanca está en los primeros lugares, porque permite cambiar equipos que se usan todos los días con un ahorro importante.

El refrigerador que cambia la cocina

Para las familias que necesitan guardar muchas cosas, el formato Side By Side se convirtió en una de las opciones más buscadas. Dos puertas, más espacio y un diseño que le da otro aire a la cocina.

En esta categoría destaca el Refrigerador Side By Side Midea MDRS629FGE50, con tecnología No Frost y 461 litros de capacidad, a $359.990. La función No Frost evita la acumulación de escarcha y facilita la mantención, y la capacidad alcanza para los requerimientos de una familia completa. Para un equipo de este tipo, es un precio que rompe con lo habitual dentro de su segmento.

Lavar más, en menos tiempo

Después de la cocina, el lavado es lo que más se usa en casa, y ahí la capacidad hace la diferencia. Con un modelo grande, la ropa de la semana se resuelve en menos ciclos y los artículos voluminosos dejan de ser un problema.

La Lavadora Samsung WA15CG5441BWZS de carga superior y 15 kilos está a $259.990, una alternativa imperdible para quienes buscan una marca reconocida y un equipo pensado para el uso intensivo. Para familias más numerosas, o para quienes necesitan lavar plumones sin estar dividiendo la carga, también está la Lavadora Mademsa de 20 kilos, a $279.990.

Toda la línea blanca, con hasta 45% de descuento

Más allá de los productos que destacan, el Cyber permite mirar con calma el catálogo completo. Toda la categoría de Línea Blanca llega con hasta 45% de descuento, y ahí hay opciones para completar la cocina, la logia y el resto del hogar con marcas como Midea, Samsung y Mademsa.

Lo mejor de planificar la renovación en esta fecha es que se puede hacer por etapas o de una vez. Algunos pueden aprovechar para cambiar el refrigerador, otros para resolver el lavado, y otros para armar todo el conjunto de una sola vez. Comparar con tiempo permite elegir lo que realmente se necesita.

Cuotas y despacho para comprar con tranquilidad

Los equipos grandes suelen ser compras que se piensan dos veces, y por eso la forma de pago importa. Con la Tarjeta Hites puedes pagar hasta en 10 cuotas sin interés, lo que facilita distribuir el gasto sin recargos.

En cuanto a la entrega, hay despacho gratis y opciones rápidas en productos seleccionados: Despacho Express en 3 horas o recíbelo al día siguiente. Para un artefacto que se necesita pronto, esa rapidez es un alivio.

Las ofertas de gran tonelaje tienen un stock acotado, así que este es el momento perfecto para concretar la renovación del hogar.

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