Quentin Tarantino revela planes para una precuela de “Kill Bill”: Se centraría en el antagonista

Quentin Tarantino ha confirmado que desarrolla una precuela de la aclamada saga Kill Bill, la cual exploraría los orígenes del villano Bill y sus tres mentores fundamentales. En un evento en Los Ángeles para presentar el cortometraje animado Yuki’s Revenge –creado con el motor de Fortnite–, el director afirmó tener “toda una idea de Kill Bill en mi mente”, pero admitió sentir agotamiento tras el proyecto original.

Tarantino reveló que la precuela se centraría en “los tres padrinos que hicieron a Bill: Esteban Vihaio, Pai Mei y Hattori Hanzo”, aunque cuestionó si “viviré lo suficiente para hacer eso”.

Recepción mixta al nuevo contenido

Mientras Uma Thurman elogió el cortometraje como “realmente conmovedor”, los fans mostraron descontento por la censura de elementos icónicos como la camioneta Pussy Wagon y la inclusión del personaje Peely de Fortnite.

Según reportó NME, el anuncio coincide con el relanzamiento de Kill Bill: The Whole Bloody Affair este viernes, reavivando el interés por un universo cinematográfico que Tarantino aún considera inacabado. La posible precuela representaría la primera expansión sustancial de la franquicia en dos décadas.