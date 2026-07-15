Moda chilena, joyería y talleres: Portafolio, el nuevo espacio que reúne a 34 marcas chilenas en MUT

Un nuevo espacio dedicado a la moda y al diseño chileno abrió sus puertas en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en la comuna de Las Condes, Santiago.

Se trata de Portafolio, una plataforma temporal que reúne en más de 170 metros cuadrados una tienda, un taller de confección, un estudio fotográfico y áreas destinadas a conversatorios, exhibiciones y actividades abiertas al público.

El proyecto se encuentra en el Local 109 del primer piso de MUT, con acceso por avenida Roger de Flor, y funcionará hasta el 10 de septiembre, de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 20:00 horas.

Más de 30 marcas chilenas

Su primera edición, denominada “Moda Pop Up”, contará con la participación de 34 marcas chilenas de vestuario, accesorios y joyería, distribuidas en dos grupos que se alternarán durante la temporada.

La primera etapa comenzó el 10 de julio y se extenderá hasta el 6 de agosto. En ella participan La Gaviota, Roberta, Galia, Carolina Delpiano, Nima, Soiree, Enila, Pastene, Bambika, Mardu, BRVTA, Pacto, A Piece of Arte, Luca Cioffi, EM, Genoveva y Par.

El segundo grupo estará presente entre el 7 de agosto y el 3 de septiembre. La selección incluye a Ropa de Género, Zurita, Paz Denom, Ochi and Co, Neutro, Arde, Partes by Lupe Gajardo, Francisca Izquierdo, Exoenamel, Nosara, Zurda, Chantal Bernsau, Madame Brissault, Rama, Studio Jadad, Zapatería Maestra y Polca.

Además de la venta y exhibición de productos, algunas firmas presentarán lanzamientos, colecciones cápsula y trabajos desarrollados especialmente para esta edición.

Talleres y procesos abiertos al público

La propuesta también incorpora un atelier abierto, donde los visitantes podrán observar parte de los procesos de confección y del trabajo asociado a los oficios textiles.

El recinto contará, además, con un estudio fotográfico destinado a la producción de campañas, editoriales y contenidos para las marcas participantes.

Su programación contempla talleres, laboratorios creativos, charlas y encuentros con diseñadores, artistas y profesionales relacionados con la moda, la fotografía y la producción textil.

Las fechas y condiciones de participación, en tanto, serán informadas a través de los canales oficiales.

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¿Dónde está Portafolio y cuáles son sus horarios?

Portafolio está ubicado en el primer piso de Mercado Urbano Tobalaba, específicamente en el Local 109, con ingreso por avenida Roger de Flor.

El espacio permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre de 2026.

Dirección: Avenida Apoquindo 2730, Las Condes.

Acceso: Primer piso de MUT, por avenida Roger de Flor.

Horario: De lunes a domingo, entre las 10:00 y las 20:00 horas.

Entrada: Acceso liberado al espacio general. Algunas actividades podrían requerir inscripción previa.