Pollo y cerdo diversifican la parrilla chilena este 18 de septiembre

A días de una nueva celebración de Fiestas Patrias, los hábitos de consumo en los hogares chilenos muestran una búsqueda de alternativas prácticas y variadas tanto para la parrilla como para el horno. En ese contexto, la carne de pollo y de cerdo se consolidan como opciones clave para diversificar la mesa dieciochera.

Cifras de consumo y cortes más buscados

De acuerdo con datos consolidados por Agrosuper, el pollo se mantiene como la proteína líder en el país, con un promedio de 36,7 kilos por habitante. “El volumen de este tipo de carne registró un alza de 7,8%, impulsado principalmente por cortes envasados como pechuga y trutro, ideales para la celebración dieciochera”, explica el gerente de Negocios de la compañía, Sebastián Correa, quien también menciona el avance de los productos saborizados.

En el caso del cerdo, la empresa detalla una marcada estacionalidad: los cortes parrilleros pasan de 5,9% a 9,2% de penetración en el tercer trimestre, coincidiendo con el 18. Entre las opciones que ganan popularidad figuran costillares, chuletas vetadas, pulpas, plateadas y malaya. Las preparaciones incluyen sartén, parrilla, anticuchos y brasas.

Desde el gremio, el presidente de ChileCarne, Juan Carlos Domínguez, señala que “en Fiestas Patrias los chilenos nos reunimos alrededor de la parrilla y ahí, tanto el cerdo como el pollo, tienen mucho que aportar”. Agrega que detrás de esos productos existe una industria nacional con altos estándares de calidad e inocuidad, que posiciona a Chile entre los principales exportadores mundiales de ambas carnes.

Aporte nutricional para los festejos

Junto con la variedad de preparaciones, ambas proteínas son valoradas por entregar proteínas de alto valor biológico, vitaminas del complejo B y minerales esenciales como hierro y zinc.

La nutricionista de Agrosuper, Isidora Pierattini, sostiene que estas carnes “pueden formar parte de una alimentación equilibrada gracias a su perfil nutricional, especialmente si se acompañan con ensaladas frescas o diversas guarniciones”. La profesional añade que durante las celebraciones resulta importante mantener el balance entre el disfrute de la gastronomía tradicional y la incorporación de alimentos diversos.

La compañía indica que los consumidores hoy buscan variedad y practicidad, por lo que su portafolio abarca desde cortes parrilleros y formatos para compartir hasta alternativas listas para preparar.