ANFP manifiesta reparos a reforma de Sociedades Anónimas Deportivas y advierte por cambios en el fútbol chileno

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) entregó al Ministerio del Deporte, encabezado por Francisco Riveros, un escrito con una serie de observaciones a la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, un proyecto que busca modificar las reglas que regulan a las organizaciones deportivas profesionales.

Uno de los principales puntos planteados apunta a la eventual separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile. La iniciativa contempla que los clubes queden vinculados a la organización de la liga profesional, mientras que la Federación concentre materias relacionadas con las selecciones nacionales.

El titular del Deporte aseguró que el Gobierno ha desarrollado mesas de trabajo con distintos actores relacionados con la modificación de la Ley 20.019.

Tras ello, sostuvo que existen aspectos centrales de la iniciativa que no serán modificados, entre ellos la prohibición de la multipropiedad, las limitaciones para otros deportes y la transparencia respecto de los controladores finales de las organizaciones profesionales.

“Esos son temas que, como dije, están en el corazón del proyecto“, afirmó.

Pablo Milad: “Nosotros estamos de acuerdo en el 92% de la ley”

Por su parte, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, descartó que la organización se haya opuesto a la reforma y aseguró que sus reparos están concentrados en aspectos específicos.

“Nosotros estamos de acuerdo en el 92% de la ley“, afirmó Milad, quien cifró en un 8% los puntos que generan diferencias.

Entre ellos mencionó las incompatibilidades establecidas en el proyecto y el sistema de representación entre la ANFP y la ANFA, considerando la diferencia en el número de clubes que integra cada organización.

“Lo que quiere la FIFA y lo que queremos nosotros es que sea equitativo”, dijo.

Las observaciones de la ANFP se dan mientras el Ministerio del Deporte continúa trabajando en la implementación y ajustes de la reforma, que contempla cambios relevantes en la estructura y funcionamiento del fútbol profesional chileno.