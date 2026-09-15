Aguinaldo promedio de Fiestas Patrias sube a $130.451 en 2026 pero sigue por debajo de los niveles del 2020-2023

El aguinaldo promedio de Fiestas Patrias 2026 alcanzó los $130.451, un aumento real de 3,2% respecto de 2025, cuando el promedio había llegado a $126.447. El resultado confirma una recuperación por segundo año consecutivo, después de la caída registrada en 2024.

El estudio, realizado por el equipo de Research de Buk que consideró los aguinaldos efectivamente cargados en la plataforma de Buk hasta el 14 de septiembre de 2026, incluyó a 1.912 empresas y 413.099 colaboradores receptores del beneficio, lo que permitió a la compañía observar la evolución de los montos durante los últimos ocho años, además de sus diferencias según el tamaño de la empresa y su industria.

El incremento de este año equivale a $4.004 más que en 2025. Sin embargo, la perspectiva de los últimos ocho años muestra que el monto actual todavía se ubica por debajo de los niveles alcanzados entre 2020 y 2023.

Aguinaldo se recupera, pero sigue bajo niveles previos a 2024

El aguinaldo promedio llegó a su punto más alto en 2020, con $183.039 en términos reales, y se mantuvo entre $160.000 y $170.000 hasta 2023, antes de caer a $113.416 en 2024.

Desde entonces, el monto ha subido de forma sostenida, aunque sin recuperar todavía los niveles previos a esa baja.

De acuerdo con Buk, el tamaño de la empresa también marca diferencias relevantes en el monto entregado.

En 2026, las pequeñas empresas registraron el mayor aguinaldo promedio, con $138.352, seguidas por las grandes empresas, con $129.376, y las medianas, con $124.646.

Esa relación no se ha mantenido constante en el tiempo, ya que en 2020 las empresas medianas alcanzaron un promedio real de $183.706, superando levemente a las grandes compañías de ese mismo año.

Minería lidera los aguinaldos por industria

Las diferencias se vuelven más marcadas al observar el sector económico de cada empresa. Según los últimos datos disponibles desagregados por industria, correspondientes a 2025, Minería registró el aguinaldo promedio más alto, con $201.617, seguida de Manufactura e Industria, con $162.907, y Hotelería y Gastronomía, con $148.078.

En el extremo opuesto se ubicó Educación y Enseñanza, con un aguinaldo promedio de $89.495, seguida por Sector Público y Defensa, con $95.422, y Construcción, con $97.084.

La brecha entre ambos extremos es amplia, ya que el monto promedio registrado en Minería casi triplica al de Educación, lo que evidencia realidades muy distintas detrás del promedio general del país.

Sobre el contexto detrás de este resultado, Buk señaló que el incremento de 2026 ocurre en un escenario donde el mercado laboral chileno registra su mayor tasa de desempleo en cinco años y un panorama económico heterogéneo, lo que se refleja en un ajuste de los montos entregados más orientado a preservar el valor real del beneficio que a generar un aumento significativo.