Alex Saab, exministro de Maduro, se declara culpable de lavado de activos ante la Justicia de EE.UU.

(CNN Español) — El empresario colombiano y exministro de Venezuela Alex Saab se declaró culpable este martes ante la Justicia estadounidense de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía en una corte federal de Miami.

Saab, quien fue desplazado como ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela en enero tras la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro y deportado en mayo a EE.UU., cambió la declaración de inocencia que había realizado a fines de julio.

Saab se comprometió, como parte del acuerdo, a entregar cerca de US$ 195 millones en efectivo y pertenencias, así como a la imposibilidad de cambiar su declaración. De todas formas, podría enfrentar la pena máxima para los cargos, de 20 años de cárcel.

La sentencia se conocerá a mediados de enero y, según el entendimiento alcanzado, también podría imponérsele una multa de US$ 500.000 y el doble del monto de sus propiedades. CNN se comunicó con los abogados de Alex Saab para solicitar comentarios y espera una respuesta.

Saab, de 54 años, apareció en la corte esposado, con un traje de prisionero beige, el pelo recogido y barba blanca, sentado junto a su equipo legal y tres oficiales federales.

La admisión de lavado incluye a cuatro supuestos cómplices cuyos nombres no fueron revelados.

Saab fue durante años cercano al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien actualmente está detenido en Nueva York, y las autoridades estadounidenses lo señalaron como su presunto testaferro.

El empresario fue detenido en 2020 en Cabo Verde y luego extraditado en 2021 a EE.UU., lo que generó una campaña de reclamos en Venezuela, en donde el Gobierno rechazó lo cargos y calificó a la detención como un “secuestro”. En 2023, recibió un indulto presidencial de Joe Biden, cuando Venezuela liberó a 10 estadounidenses detenidos por diversos motivos y para 2024 la justicia levantó los cargos dada la medida de clemencia. Solo unas semanas después de volver al país sudamericano, Saab se integró al Gobierno como funcionario.

La actual acusación de los fiscales estadounidenses sostiene que entre octubre de 2015 y enero de este año, Saab y otras personas acusadas —a quienes no menciona— habrían participado en un supuesto esquema para enriquecerse a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social del Gobierno de Venezuela. “Los conspiradores pagaron sobornos a funcionarios públicos de Venezuela y fueron recompensados por el Gobierno de Venezuela con lucrativos contratos del CLAP para importar alimentos con falsas intenciones”, dice el documento.

La fiscalía también afirma que desde 2019, cuando se intensificaron las sanciones de EE.UU. a Venezuela, los acusados usaron su influencia en el Gobierno venezolano para tener acceso al petróleo de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), venderlo y conseguir ganancias.

Tanto el Gobierno de Venezuela, del que dependía el programa CLAP, como PDVSA han rechazado repetidas veces estas acusaciones.

Además, la acusación indica que Saab presuntamente cometió lavado de dinero al participar en transacciones financieras que implicaron recursos de origen ilícito, mover fondos dentro y fuera de Estados Unidos para ocultar su actividad ilegal e involucrarse en operaciones irregulares de comercio exterior.

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó en enero la salida de Saab en otro capítulo de la renovada relación entre Caracas y Washington. El chavismo, que durante años defendió la inmunidad de Saab como diplomático venezolano, afirmó en mayo que la extradición a EE.UU. está “apegada a estricto derecho”. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo que Saab “no es venezolano” y que portaba una “cédula fraudulenta”. Los abogados de Saab no se manifestaron sobre esos señalamientos.

Por su parte, Maduro afronta cargos por “narcoterrorismo”, narcotráfico y posesión de armas y se declaró inocente.

Con información de Mauricio Torres.