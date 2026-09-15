Tu casa a tu pinta: ¿Cómo postular a la gift card de hasta $1,6 millones para arreglar tu casa?

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) lanzó el programa “Tu casa a tu pinta“, una medida que entrega una gift card destinada a la reparación y mejoramiento de las viviendas. El beneficio está enfocado especialmente a mujeres jefas de hogar de sectores medios y permite adquirir materiales en ferreterías asociadas mediante un código QR.

Para explicar esta iniciativa, Carlos Huidobro, jefe de la División de Política Habitacional del Minvu, en conversación con CNN AM, entregó más detalles del proyecto.

“Estamos impulsando, dentro del programa de mejoramiento de viviendas y barrios, una invitación a realizar tres tipos de reparaciones: una enfocada en la reparación y mejoramiento de baños, otra línea enfocada en techumbres y otra en cierres de la propiedad o cierres perimetrales, apuntando a mejorar la seguridad”, dijo Huidobro.

¿Qué montos entrega?

La gift card electrónica se divide en las tres líneas de financiamiento, dependiendo del tipo de arreglo que necesita en su casa (no aplica para departamentos en condominios):

Mejoramiento de baños : hasta 15 UF (aprox. $600.000).

: hasta 15 UF (aprox. $600.000). Reparación de techumbres : hasta 25 UF (aprox. $1.000.000)

: hasta 25 UF (aprox. $1.000.000) Cierres perimetrales (seguridad): hasta 40 UF (aprox. $1.600.000)

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para acceder a este beneficio, las condiciones son:

Ser mujer jefa de hogar .

. Estar por sobre el 70% en el tramo de calificación socioeconómica y tener al menos a un familiar registrado en tu núcleo.

y tener al menos a un familiar registrado en tu núcleo. La casa debe estar a nombre de la postulante o de algún miembro del núcleo familiar declarado en RSH.

El avalúo fiscal debe ser igual o inferior a 2.000 UF y la casa debe tener una antigüedad mínima de 5 años.

y la casa debe tener una antigüedad mínima de 5 años. Contar con 1 UF en la libreta de ahorro para reparaciones de baño o techumbre, o 2 UF si el proyecto es para cierres perimetrales.

para reparaciones de baño o techumbre, o 2 UF si el proyecto es para cierres perimetrales. No haber sido beneficiada anteriormente con subsidios de reparación similares (DS27 o DS255) ni estar postulando a un programa similar.

Contar con ClaveÚnica.

El jefe de la división de Política Habitacional del Minvu recordó que el plazo de postulación es hasta el 9 de octubre.