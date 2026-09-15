Tres pizzerías chilenas entran a la lista de las 100 mejores del mundo: Una se posicionó en el top 11

Es oficial: tres pizzerías chilenas ingresaron al ranking internacional 50 Top Pizza World 2026, iniciativa que reconoce a distintos restaurantes del mundo por la elaboración de este emblemático plato de origen italiano.

Desde Nápoles, Italia, la guía 50 Top Pizza anunció a los ganadores de esta edición, en la que participaron establecimientos de 36 países.

La representación chilena no faltó: tres locales lograron su lugar en la destacada nómina. Se trata de Alleria, Raffaella y Brunapoli, los cuales también figuran en el ranking de las 50 mejores pizzerías de Latinoamérica.

En la clasificación global, Alleria (ubicada en Providencia) alcanzó el puesto número 11, mientras que Raffaella (de Las Condes) se posicionó en la casilla 70 y Brunapoli (de Vitacura) obtuvo el lugar 82.

Con este resultado, Alleria dio un importante salto al pasar del puesto 24 al 11, consolidándose además como la segunda mejor pizzería de Latinoamérica.

En la guía se destacó que el ambiente de Alleria es “acogedor y el personal, capacitado y atento, contribuye a un servicio de calidad tanto en el comedor como en la cocina. No te desanimes si encuentras algo de fila, ya que avanza rápido”.

“Una de las más solicitadas es la ‘Top Pizza’: mitad Margherita y mitad Marinara. En un solo bocado se puede degustar la esencia de la pizza y hacerse una clara idea de la calidad que ofrece este lugar. Después, déjate llevar con calma por sus propuestas más creativas y por el cannoli de postre”, añadieron.

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En tanto, sobre Raffaella aseguraron que allí se “rinde homenaje a la verdadera pizza napolitana gracias al talento de Valentina Salas Martínez, una joven maestra pizzera que combina técnica, sensibilidad y un profundo respeto por los productos italianos”.

Asimismo, señalaron que los ingredientes seleccionados “cuentan una historia de autenticidad y dedicación. La carta ofrece una amplia variedad de pizzas, desde la clásica Margherita 2.0 hasta la Carlotta con crema de trufa chilena, todas muestras de equilibrio y creatividad. Entre sus insumos también encontrarás salmón patagónico”.

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Por último, la guía sostuvo que Brunapoli “es mucho más que una pizzería: es un rincón de Italia en el corazón de Vitacura, donde la tradición napolitana se encuentra con la calidez chilena”.

“El ambiente es informal y acogedor, ideal para familias, parejas o para tomarse un descanso del trabajo. La terraza al aire libre es cómoda y agradable, mientras que sus espacios interiores son cuidados y confortables”, explicaron.

“La pizza, aromática y ligera, se prepara con ingredientes frescos y de alta calidad, siguiendo la auténtica escuela napolitana. Para ofrecer una experiencia verdaderamente genuina, Brunapoli utiliza un horno artesanal hecho a mano por maestros napolitanos y cuenta con la pasión del maestro pizzero Roberto Cravero, quien lleva a la mesa toda la esencia del Mediterráneo”, concluyeron.