Hija del expresidente Piñera defiende a Boric tras críticas por atención a su bebé: “Violeta fue atendida con la misma dedicación que cualquier otro niño”

La hija del expresidente Sebastián Piñera, la doctora Cecilia Piñera, salió este martes en defensa del exmandatario Gabriel Boric tras sus declaraciones valorando la salud pública.

Durante esta jornada, el militante del Frente Amplio reveló en sus redes sociales que su hija Violeta fue hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UTI) del Hospital Dr. Exequiel González Cortés.

Tras señalar que como familia solo pasaron “un susto”, Boric agradeció al establecimiento de salud y aseguró que en la red pública existe un “tremendo profesionalismo y dedicación con que la grandísima mayoría realiza día a día su labor”.

“Es cierto que hay problemas en diferentes ámbitos: listas de espera, infraestructura deteriorada y escasez de especialistas en regiones, entre otros. Pero también hay otra cara que se destaca poco en tiempos de normalidad, que es el tremendo profesionalismo y dedicación con que la grandísima mayoría realiza día a día su labor. Y hoy que está tan de moda desprestigiar a los funcionarios públicos como un todo por la irresponsabilidad de una minoría, queremos destacarlos y valorarlos”, señaló.

Su publicación en Instagram generó diversas reacciones, entre ellas críticas al uso que el exmandatario hizo del sistema público. Ante esto, la doctora Cecilia Piñera intervino a favor de Boric y respaldó la atención médica recibida por la niña. “Trabajo en ese hospital. Violeta fue atendida con la misma dedicación, preocupación y calidad que cualquier otro niño o niña“, afirmó.

Asimismo, la médica reconoció que en la “salud pública existen brechas importantes y mucho por mejorar. Pero también es justo reconocer lo que hacemos bien: la atención pediátrica pública en Chile, especialmente frente a enfermedades graves y complejas, es de un nivel que debemos valorar y cuidar“.

En esa línea, remarcó que “esto no es mérito de un gobierno en particular. Es el resultado de décadas de políticas públicas que han trascendido gobiernos y, sobre todo, del enorme compromiso de miles de profesionales y trabajadores de la salud. También reconozcamos y valoremos las cosas que Chile sí hace bien”.