Cierran investigación de caso Audio-Factop: Fiscalía pide 17 años de cárcel para Luis Hermosilla

La Fiscalía de Investigación Especializada de la Fiscalía Oriente informó este martes el cierre de la investigación del caso Audio-Factop, que tiene como imputado principal al abogado Luis Hermosilla.

Cabe recordar que la causa se abrió en 2024 e indaga presuntos delitos de infracción a la Ley General de Bancos, estafa, uso malicioso de instrumento privado mercantil y distintos delitos tributarios.

Así, el caso tiene como imputados a Luis Hermosilla, Daniel Sauer, Ariel Sauer, María Leonarda Villalobos, Luis Flores y Antonio Jalaff.

El fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigación Especializada de la Fiscalía Oriente, Juan Pablo Araya, señaló que el Ministerio Público solicitó a la justicia penas que parten “desde los 10 años y un día hasta los 20 años”.

“Hay peticiones diferenciadas porque a algunos imputados se les solicitan penas por estos delitos que podríamos considerar patrimoniales y además por delitos de cohecho y/o soborno. Por eso, efectivamente, en el caso del imputado Luis Hermosilla, las penas son de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y de 10 años de reclusión mayor en su grado mínimo“, explicó.

Detalle de las penas solicitadas por la Fiscalía

Luis Hermosilla: 17 años de cárcel por delitos tributarios en carácter de reiterado, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias.

Daniel Sauer: 20 años por acusaciones de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos de la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

María Leonarda Villalobos: 18 años por uso malicioso de instrumento privado mercantil, estafa, lavado de activos, delitos tributarios y soborno reiterado.

Ariel Sauer: 14 años por los mismos delitos que su hermano Daniel, a excepción de lavado de activos y soborno.

Luis Flores: 12 años por delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y administración desleal.

Antonio Jalaff: 10 años y un día por delitos tributarios, estafa y lavado de activos.

Ahora, la Fiscalía está a la espera de que el Cuarto Tribunal de Garantía fije la fecha para la audiencia de preparación del juicio oral.