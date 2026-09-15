Cierran investigación de caso Audio-Factop: Fiscalía pide 17 años de cárcel para Luis Hermosilla

La Fiscalía de Investigación Especializada de la Fiscalía Oriente informó este martes el cierre de la investigación del caso Audio-Factop, que tiene como imputado principal al abogado Luis Hermosilla.
Cabe recordar que la causa se abrió en 2024 e indaga presuntos delitos de infracción a la Ley General de Bancos, estafa, uso malicioso de instrumento privado mercantil y distintos delitos tributarios.
Así, el caso tiene como imputados a Luis Hermosilla, Daniel Sauer, Ariel Sauer, María Leonarda Villalobos, Luis Flores y Antonio Jalaff.
El fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigación Especializada de la Fiscalía Oriente, Juan Pablo Araya, señaló que el Ministerio Público solicitó a la justicia penas que parten “desde los 10 años y un día hasta los 20 años”.
“Hay peticiones diferenciadas porque a algunos imputados se les solicitan penas por estos delitos que podríamos considerar patrimoniales y además por delitos de cohecho y/o soborno. Por eso, efectivamente, en el caso del imputado Luis Hermosilla, las penas son de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y de 10 años de reclusión mayor en su grado mínimo“, explicó.
Detalle de las penas solicitadas por la Fiscalía
- Luis Hermosilla: 17 años de cárcel por delitos tributarios en carácter de reiterado, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias.
- Daniel Sauer: 20 años por acusaciones de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos de la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, lavado de activos y soborno.
- María Leonarda Villalobos: 18 años por uso malicioso de instrumento privado mercantil, estafa, lavado de activos, delitos tributarios y soborno reiterado.
- Ariel Sauer: 14 años por los mismos delitos que su hermano Daniel, a excepción de lavado de activos y soborno.
- Luis Flores: 12 años por delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y administración desleal.
- Antonio Jalaff: 10 años y un día por delitos tributarios, estafa y lavado de activos.
Ahora, la Fiscalía está a la espera de que el Cuarto Tribunal de Garantía fije la fecha para la audiencia de preparación del juicio oral.
Lo más leído
- Fiestas Patrias 2026: Hija del compositor de “La Consentida” responde a concejal que pidió excluir la canción de actos municipales por no ser una cueca
- Tu casa a tu pinta: ¿Cómo postular a la gift card de hasta $1,6 millones para arreglar tu casa?
- Cierran investigación de caso Audio-Factop: Fiscalía pide 17 años de cárcel para Luis Hermosilla
- Servel ratifica nueva directiva del PDG con Denisse Catalán en la presidencia y Franco Parisi en la secretaría general
- Aguinaldo promedio de Fiestas Patrias sube a $130.451 en 2026 pero sigue por debajo de los niveles del 2020-2023