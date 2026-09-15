Fiestas Patrias 2026: Hija del compositor de “La Consentida” responde a concejal que pidió excluir la canción de actos municipales por no ser una cueca

Un flanco abrió el concejal de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Maximiliano Genskowski, luego de pedir que La Consentida no sea considerada en las celebraciones organizadas por el municipio en el contexto de las Fiestas Patrias. Según planteó, la canción no es una cueca, sino una tonada, por lo que puede generar dificultades al momento de bailarla.

Durante una sesión del Concejo Municipal de Isla de Maipo, el gremialista planteó: “Ahora estamos en el mes de la patria. Cuecas, tonadas por todos lados, bailes, pasándolo bien, celebrando el mes, y resulta que en la mayoría de las partes ponen como cueca una tonada, que es lo más antipático que hay porque resulta que no tiene, la tonada esta que se llama La Consentida, no tiene ritmo porque es tonada”.

En esa línea, remarcó que bailar esta canción puede generar incomodidad, puesto que, a su juicio, es complejo captar el ritmo.

“Entonces le pido aquí a la gente de la municipalidad por lo menos que en los eventos que tenemos no pongan una tonada como cueca, que es La Consentida. Es muy bonita escucharla, pero resulta que es incómodo porque a cualquiera le pasa que no agarra nunca el ritmo”, manifestó.

Por su parte, el concejal Jorge Luis Alfaro argumentó que La Consentida sí cumple con las características de una cueca, lo que fue corroborado por la directora de la Agrupación Folclórica Ayelén.

¿Qué es la tonada?

Según el sitio Memoria Chilena, “la tonada campesina proviene, posiblemente, de formas arábigo-andaluzas. Es una canción folclórica cuya alternancia y superposición métrica (6×8 y 3×4) le confieren una particular riqueza rítmica, muy similar a la de la cueca chilena”.

“Su acompañamiento se hace, por lo general, con guitarras o arpa y su forma estrófica puede ser de distintos tipos. Puede ser clasificada según la ocasión en que se cante: como serenata (esquinazo), como una alabanza o bendición para los novios (parabién), como romance o ‘corrido’, o, finalmente, como canción para los tiempos del nacimiento de Cristo (villancico)”, describe el sitio.

Reacciones

La controversia fue escalando y sobre el tema se refirió Magdalena, hija del músico chileno Jaime Atria, quien compuso La Consentida.

“Me pregunto qué diría mi padre, Jaime Atria Ramírez (Q.E.P.D.), ante tal ignorancia y estupidez”, expresó.

Y concluyó: “Ojalá los políticos como este caballero se preocupen de escribir sus mejores oficios como políticos, en vez de estar ‘vetando’ con total arrogancia una obra que ha trascendido generaciones y que es un emblema nacional, parte importantísima del legado musical de mi padre a su Chile que tanto amó”.