Servel ratifica nueva directiva del PDG con Denisse Catalán en la presidencia y Franco Parisi en la secretaría general

El Servicio Electoral (Servel) instruyó inscribir la nueva mesa directiva del Partido de la Gente (PDG), por lo que Denisse Catalán quedó oficialmente como presidenta nacional y Franco Parisi como secretario general.

Cabe recordar que el pasado 3 de septiembre la colectividad presentó un requerimiento ante el Servel para definir las modificaciones a su órgano ejecutivo.

Por tanto, la mesa directiva, según consignó La Tercera, quedará de la siguiente manera:

Denisse Catalán, presidenta.

Franco Parisi, secretario general.

Fabián Jara, tesorero.

Esteban Quiroga, primer vicepresidente.

Vanessa Sánchez, segunda directora.

Claudia Aurias, protesorera.

Silva Gárces, subsecretaria.

En cuanto a los lineamientos de la tienda política, Catalán adelantó que se centrarán en el despliegue a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer las relaciones con los presidentes regionales y las autoridades.

La resolución del Servel se da en un momento en que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se encuentra realizando diligencias por eventuales delitos de lavado de activos y fraude de subvenciones. Hasta ahora, no se han formalizado cargos.