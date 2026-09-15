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Servel ratifica nueva directiva del PDG con Denisse Catalán en la presidencia y Franco Parisi en la secretaría general

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El Servicio Electoral (Servel) instruyó inscribir la nueva mesa directiva del Partido de la Gente (PDG), por lo que Denisse Catalán quedó oficialmente como presidenta nacional y Franco Parisi como secretario general.

Cabe recordar que el pasado 3 de septiembre la colectividad presentó un requerimiento ante el Servel para definir las modificaciones a su órgano ejecutivo.

Por tanto, la mesa directiva, según consignó La Tercera, quedará de la siguiente manera:

  • Denisse Catalán, presidenta.
  • Franco Parisi, secretario general.
  • Fabián Jara, tesorero.
  • Esteban Quiroga, primer vicepresidente.
  • Vanessa Sánchez, segunda directora.
  • Claudia Aurias, protesorera.
  • Silva Gárces, subsecretaria.

En cuanto a los lineamientos de la tienda política, Catalán adelantó que se centrarán en el despliegue a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer las relaciones con los presidentes regionales y las autoridades.

La resolución del Servel se da en un momento en que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se encuentra realizando diligencias por eventuales delitos de lavado de activos y fraude de subvenciones. Hasta ahora, no se han formalizado cargos.

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