Macarena Lobos, exministra Segpres, por reforma de seguridad: “Si hubieran tenido los votos, hubiesen avanzado en este proyecto”

La exministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, abordó en CNN Prime los desafíos pendientes que quedaron de la administración anterior y realizó un balance de los primeros seis meses del gobierno de José Antonio Kast.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre cómo califica a la administración en el ámbito legislativo, la exsecretaria de Estado respondió que “el gobierno ha pecado de poco diálogo genuino. Creo que tiene que tomar conciencia de que, efectivamente, para construir y tener políticas públicas que sean perdurables y hacerse cargo de esas necesidades tan relevantes de los ciudadanos y ciudadanas, tiene que construir acuerdos transversales y esa perspectiva creo que hay un déficit en ese sentido”.

En esa línea, explicó que existe una dualidad entre las figuras que componen el gabinete, donde hay algunos ministros más dialogantes que otros.

Sin embargo, puntualizó que “no hemos visto una coherencia respecto del todo el gabinete”.

La abogada sugirió al Ejecutivo actuar con pragmatismo y construir acuerdos amplios para poder avanzar, como ocurrió, por ejemplo, con el proyecto que amplía a 24 horas el plazo de flagrancia, liderado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“El gobierno tiene que actuar con pragmatismo, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en la reforma de seguridad. Si hubieran tenido los votos, seguramente no hubieran dialogado tampoco, porque ese era el espíritu que ellos tenían en su reforma, pero ahora, por pragmatismo, han tenido que dialogar, y espero que tengan el convencimiento que para hacer buenas políticas públicas y que estas perduren en el tiempo, tienen que construir acuerdos amplios y poder avanzar”, añadió.

Sobre la controversia que generó la propuesta de crear un nuevo estado de excepción de seguridad, expresó que cuando se enteró de la noticia le pareció bastante “preocupante”. Sin embargo, recientemente se conoció que los senadores Andrés Longton y Arturo Squella, integrantes de la Comisión de Constitución, han trabajado en una propuesta en la que plantean modificaciones a la idea original.

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—Desde la perspectiva de la democracia, ¿qué significó enviar un proyecto así aunque no se haya aprobado?

—Es preocupante. Y más preocupante es que, si hubieran tenido los votos, hubiesen avanzado en este proyecto. Es preocupante que, efectivamente, no se tenga plena conciencia de la importancia de los pesos y contrapesos en materia de los poderes del Estado.

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“Para mí Sala Cuna fue una gran frustración, que no hubiéramos podido materializar el acuerdo que teníamos”

Al preguntarle sobre el cambio de énfasis de pasar de la seguridad al empleo, afirmó que este tema durante la administración de Gabriel Boric tenía una perspectiva integral: “Nosotros decíamos seguridad ciudadana, económica y social”.

En el presente, recalcó que la denominada “emergencia laboral” se ha vuelto predominante, puesto que una de las mayores preocupaciones de la población es quedar sin empleo.

“Y desde esa perspectiva creo que es razonable, más allá de que el Ejecutivo diga que no lee las encuestas, creo que es evidente que han tomado nota del pesimismo y la mala evaluación que ha habido respecto a las expectativas que se generaron, y el tema del desempleo, que es un hecho objetivo”, complementó.

Asimismo, puntualizó que es razonable que el foco esté en la agenda de generación de empleo y que sea parte de las prioridades del Presupuesto 2027.

En paralelo, sobre la discusión del proyecto de Sala Cuna impulsado durante el gobierno saliente, que logró avanzar en el Congreso, pero sin un mecanismo de financiamiento, Lobos reconoció que “para mí Sala Cuna fue una gran frustración, que no hubiéramos podido materializar el acuerdo que teníamos bastante avanzado en enero de este año”. A su juicio, el actual oficialismo se equivocó y el gobierno entrante “paralizó esta idea”.

En cuanto al acuerdo, aclaró que entre las distintas fuerzas políticas se alcanzó un consenso respecto a un financiamiento mixto, “que era lo más razonable para poder viabilizar este proyecto”.

Ante el avance de la discusión, dijo que todavía hay espacio para poder negociar y llegar a un acuerdo que “permita conciliar los distintos intereses”.

Comisión de Empleo Público

Por otro lado, sobre su participación en la Comisión de Empleo Público, remarcó que “es un tema que trasciende a cualquier gobierno, es un tema de Estado” y sostuvo que “es una buena lógica que se haya optado por un acuerdo transversal y complementar distintas opiniones”.

Por tanto, considera que es una buena iniciativa, puesto que la ciudadanía demanda un Estado eficaz y oportuno.

#CNNPrime | Macarena Lobos, exministra Secretaria General de la Presidencia, por su participación en Comisión de Empleo Público: “Es un punto de inflexión, porque hemos visto que el Ejecutivo no ha tenido la apertura para recibir otras opiniones. Ha impuesto la megareforma por un… pic.twitter.com/IbVtUVUeCf — CNN Chile (@CNNChile) September 16, 2026