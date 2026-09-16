Messi fue convocado para su despedida de la selección argentina: ¿Qué se sabe de su último partido?

(CNN Español) — Lionel Messi escribirá su última página como jugador de la selección argentina como debe ser, dentro del campo. El astro rosarino, capitán de la Albiceleste que ganó el Mundial 2022 y fue subcampeón en el Mundial 2026, anunció su retiro del combinado nacional hace dos semanas, poco más de un mes después de la final ante España.

Messi, máximo goleador de la historia de la selección argentina, volverá al país que lo vio nacer para los primeros amistosos desde la Copa del Mundo. Serán tres partidos, ante tres rivales de poco peso internacional: Bolivia, Burkina Faso y Benin, todos en Argentina.

El juego ante los sudamericanos se disputará en la provincia de Córdoba el 30 de septiembre, mientras que los otros dos encuentros serán el 3 y 6 de octubre en Buenos Aires, en el Estadio Monumental, donde tantas alegrías repartió el “10”.

La idea de que Messi estuviera presente en la gira de la selección argentina se venía rumoreando desde que anunció su decisión de no vestir más el manto celeste y blanco. Sin él, la gira que la Asociación del Fútbol Argentino venía negociando para jugar amistosos en China quedó en la nada, por lo que se decidió jugar como local para que el capitán pudiera despedirse de la afición.

“Después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece, el 6 de octubre en Argentina”, expresó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en un video publicado en redes sociales.

Ese tercer partido será el único que juegue Messi, al igual que su compañero en el Inter Miami Rodrigo De Paul y el mediocampista del Betis Giovani Lo Celso, aunque no se informaron los motivos de esta decisión.

La presencia del ocho veces ganador del Balón de Oro (y firme candidato a un noveno galardón) no será la única sorpresa, ya que el mandamás de la AFA confirmó que también invitaron a todos los campeones del mundo en Qatar 2022 para ese partido final, que será ante Benin.

Habrá, sin embargo, algunos ausentes obligados. Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, suspendidos por agredir a jugadores españoles tras perder la final del Mundial 2026, no fueron incluidos en la nómina.

Tampoco fue convocado Nicolás Otamendi, otro emblema de la Albiceleste campeona de todo, que también anunció su retiro de la selección tras la última Copa del Mundo.

En la nómina hay muchos jugadores que estuvieron en el último Mundial, y algunos jóvenes talentos que asoman como caras de la necesaria renovación generacional: Santiago Castro (Roma), Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina) y Román Vega (Zenit).

Todos ellos llegarán como la nueva cara de la selección, y al mismo tiempo tendrán la posibilidad de despedir como se merece al eterno capitán.

¿Por qué Benin?

Que una leyenda del tamaño e importancia de Lionel Messi se despida ante una selección como la de Benin deja, de mínima, sabor a poco. No es por menospreciar a la selección africana, que, de hecho, perdió la clasificación al Mundial 2026 en la última jornada de las Eliminatorias de África, pero sin duda le quita un peso emocional extra que pudo haber tenido este capítulo final para el capitán.

Sin embargo, es ya una constante de los amistosos de la selección argentina. De hecho, tampoco Burkina Faso y Bolivia prometen un nivel competitivo a la altura de los subcampeones del mundo, y antes pasaron Zambia, Mauritania, Angola, Puerto Rico y un sinfín de selecciones centroamericanas.

En la nómina hay muchos jugadores que estuvieron en el último Mundial, y algunos jóvenes talentos que asoman como caras de la necesaria renovación generacional: Santiago Castro (Roma), Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina) y Román Vega (Zenit).

Todos ellos llegarán como la nueva cara de la selección, y al mismo tiempo tendrán la posibilidad de despedir como se merece al eterno capitán.

¿Por qué Benin?

Que una leyenda del tamaño e importancia de Lionel Messi se despida ante una selección como la de Benin deja, de mínima, sabor a poco. No es por menospreciar a la selección africana, que, de hecho, perdió la clasificación al Mundial 2026 en la última jornada de las Eliminatorias de África, pero sin duda le quita un peso emocional extra que pudo haber tenido este capítulo final para el capitán.

Sin embargo, es ya una constante de los amistosos de la selección argentina. De hecho, tampoco Burkina Faso y Bolivia prometen un nivel competitivo a la altura de los subcampeones del mundo, y antes pasaron Zambia, Mauritania, Angola, Puerto Rico y un sinfín de selecciones centroamericanas.

Pero ¿por qué Argentina, que tiene a algunos de los mejores jugadores del mundo, no se mide ante primeras potencias? La razón parece ser sencillamente económica. Mientras que las selecciones menores no requieren un pago para jugar ni tampoco un porcentaje de los boletos vendidos, las selecciones más poderosas si tienen un número para pedir, y ese a veces equilibra mucho la balanza respecto a lo que recaudaría la Albiceleste.

La AFA prefiere selecciones de menor jerarquía porque le dejan más dividendos a las arcas propias, sabiendo que esto también representa una complicación deportiva, ya que al no medirse a las principales potencias, a la selección le falta ese roce competitivo que todo equipo con aspiraciones necesita, tanto para saber cómo está respecto a los mejores como también para probar talentos nuevos en situaciones incómodas.

Dinero vs. nivel competitivo. Por ahora, la AFA elige lo primero. ¿Seguirá siendo así cuando ya no esté la principal cara visible de esta selección?