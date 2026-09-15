Ministrro Arrau descarta retroceder con reglamento de Seguridad Municipal que establece cese del cargo en caso de incumplimientos

Tras los cuestionamientos de diversos alcaldes al reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, y de las peticiones de parlamentarios de oposición, quienes instaron a retirar el decreto de la Contraloría, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, descartó retroceder con la iniciativa.
El proyecto recibió críticas por plantear que “le corresponderá a la municipalidad, previo a retroceder a la designación del director de seguridad pública o del nombramiento de los inspectores de seguridad municipal, verificar los requisitos”, y en el caso de no cumplirlo se “dará lugar a una sanción administrativa, de conformidad con lo establecido en la ley N°18.883, pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo”.
Ante la preocupación de distintos jefes municipales, la Subsecretaría de Prevención del Delito salió a aclarar que el artículo 8 “no crea ni amplía las causales de cesación en el cargo actualmente vigentes”.
“El reglamento que hemos ingresado, que se ha conversado con varias asociaciones de municipios y se ha hecho un trabajo previo muy importante por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que hace es simplemente remitir a una ley ciertos casos que estaban en la ley y lo remite a la ley“, dijo el titular de Seguridad Pública.
Y además, añadió que, debido a que se “malinterpreta lo que haremos” y que el reglamento es “extenso”, “seguramente va a tener varias observaciones por parte de Contraloría, posiblemente, y cuando llegue el minuto de hacer correcciones y cambios, se hará para evitar este tipo de malentendido“.
En esa misma línea, Arrau se comprometió a que van a “tomar todos esos espacios para hacer las clarificaciones, para evitar este tipo de malentendidos”.
Pero el biministro Claudio Alvarado indicó que esperarán a la observación de la Contraloría y en ese momento “lo que haya que corregir se corrige, pero aquí no hay ningún problema de fondo”.
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