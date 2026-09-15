“Es un tema cerrado para nosotros”: Canciller Pérez Mackenna reitera la postura del Gobierno de Kast por candidatura de Bachelet a la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó este martes, tras sostener una reunión con excancilleres, temas de la agenda exterior del país y reiteró la negativa del Ejecutivo a respaldar a la expresidenta Michelle Bachelet en su candidatura como Secretaria General de las Naciones Unidas (ONU). Además, abordó la interpelación en su contra y sobre la soberanía en el estrecho de Magallanes.

El canciller, en un punto de prensa, agradeció la disposición de quienes conformaron la reunión y sostuvo que “podemos tener diferentes o diferencias o diferentes visiones en algunos temas, eso sí, siempre pasa, pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola“.

“Soy un convencido de que la política exterior es política de Estado y debe ser un punto de encuentro y no de división, un punto de encuentro, un punto de unión”, agregó.

Asamblea General de la ONU

Consultado por la eventual Asamblea General de la ONU este viernes 18 de septiembre, donde se elegirá al próximo secretario general, donde Michelle Bachelet disputa el puesto, el canciller sostuvo la posición tomada por parte del Ejecutivo y afirmó que “este es un tema cerrado para nosotros”.

“Lo comunicamos en marzo de este año y, básicamente, en aquella época, lo que dijimos fue que no íbamos a estar detrás de esta candidatura por la baja probabilidad que habíamos estimado para que esta llegara a buen término“, enfatizó la autoridad.

Interpelación en el Congreso

Asimismo, frente a la interpelación impulsada por la oposición en el Congreso, el titular de la Cancillería desestimó que la instancia represente un daño a las relaciones internacionales del país, en la que afirmó que se trata de “un derecho de la Cámara de Diputados. Yo ya he manifestado mi total disposición a asistir, a contestar las preguntas que ahí se me hagan”

“(La interpelación) es simplemente un proceso en el cual la Cámara de Diputados va a preguntar sobre la política exterior (…) y esto es una oportunidad para nosotros de poder expresarle, no solo a la Cámara, sino que al país, en qué consiste la política exterior de Chile”.

Estrecho de Magallanes

En materia de territorio y soberanía marítima, el ministro Pérez Mackenna fue enfático en reiterar los reparos del país frente a la polémica por el Estrecho de Magallanes y el Decreto 457.

“Nosotros hemos reiterado en forma constante la necesidad de que este decreto al que usted hace referencia se corrija y vamos a seguir haciéndolo hasta que esto se haga”, concluyó.