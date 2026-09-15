OpenAI confirma que está coordinando con Anthropic y Google en materia de seguridad de la inteligencia artificial

OpenAI confirmó este martes que mantiene conversaciones activas con sus principales competidores, Anthropic PBC y Google DeepMind, para abordar en conjunto los problemas de seguridad que plantea la inteligencia artificial (IA).

Según información de Bloomberg, el jefe de política global de la compañía, Chris Lehane, reveló en una instancia con prensa en Washington que ese acercamiento está en curso desde hace varias semanas y que ninguna de las tres firmas considera necesaria una exención antimonopolio para coordinar en esta materia.

El anuncio se conoce tres días después de que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicara un ensayo de 3.800 palabras en el que llamó a frenar el ritmo de desarrollo de los sistemas de IA más avanzados, con el argumento de que los investigadores necesitan más tiempo para comprender los riesgos asociados a esa tecnología.

El planteamiento fue respaldado rápidamente por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y por el jefe de SpaceXAI, Elon Musk. Voceros de Anthropic y de Google DeepMind, filial de Alphabet Inc., no respondieron de inmediato a solicitudes de comentario.

Lehane defendió la coordinación entre competidores directos citando precedentes en otras industrias, en particular el sector de la aviación, donde sostuvo que es habitual que empresas rivales cooperen cuando está en juego la seguridad de los usuarios.

OpenAI respalda propuestas sobre riesgos de la IA en EE.UU.

El ejecutivo indicó que su presencia en Washington también respondía a reuniones con legisladores estadounidenses, y que OpenAI respaldará las propuestas legislativas bipartidistas orientadas a abordar los riesgos catastróficos de la IA que logren avanzar en el Congreso.

Entre las medidas que la compañía favorece, mencionó un marco de gobernanza federal impulsado por el representante republicano Jay Obernolte y la demócrata Lori Trahan, además de una propuesta en desarrollo en el Senado liderada por el líder de la mayoría, John Thune, el republicano Ted Cruz y la demócrata Amy Klobuchar.

Proyecto busca permitir cooperación entre empresas de IA

En paralelo, los senadores Jim Banks, republicano por Indiana, y Adam Schiff, demócrata por California, propusieron un proyecto de ley que otorgaría a las compañías de IA una exención antimonopolio acotada para compartir información sobre pérdida de control de sistemas, amenazas cibernéticas o biológicas, e intentos de empresas chinas de extraer datos.

Esa legislación fue incorporada a un proyecto de ley de defensa anual, según una persona al tanto del proceso.

Las probabilidades de que alguna de estas iniciativas se apruebe antes de fin de año son bajas. La Cámara de Representantes dejará Washington este jueves y no volverá hasta después de las elecciones de noviembre, mientras la breve sesión posterior a los comicios se espera que esté centrada en el presupuesto del Pentágono.

El presidente Donald Trump, por su parte, ha rechazado con dureza cualquier intento de imponer regulaciones a la IA, y el lunes calificó como “un engaño” los temores existenciales sobre la tecnología en una serie de publicaciones en redes sociales.