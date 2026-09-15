Luis Fonsi vuelve a Chile con nuevo concierto: Revisa la fecha, precios y cuándo comenzará la venta de entradas

Durante este martes se confirmó el regreso a Chile del intérprete de “Despacito”, Luis Fonsi, con su nueva gira mundial “Mar Infinito”.
Tras anunciar en redes sociales su tour mundial hace una semana, la productora Swingmanagement confirmó que el cantante volverá a pisar suelo chileno con un concierto imperdible en el Santander Arena.
El artista puertorriqueño de éxitos imperdibles como “No me doy por vencido”, “Corazón en la maleta” y “Échame la culpa” fascinará a sus fanáticos con una nueva puesta en escena para celebrar sus dos décadas de carrera musical.
¿Cuándo se pueden comprar las entradas?
La preventa de entradas comenzó este martes 15 de septiembre a las 12:00 horas en Punto Ticket y está disponible solo para clientes del Banco Ripley.
Cabe destacar que las entradas compradas con Banco Ripley contarán con un 20% de descuento sobre el precio original, pero solo habrá un stock disponible de 3.000 tickets.
De acuerdo con la productora, el concierto de Luis Fonsi se realizará el 1 de abril de 2027 en el ex Movistar Arena.
Revisa los precios de las entradas
- Primeras filas: $232.000
- Diamante: $185.000
- Diamante lateral: $162.400
- Platinum: $127.600
- Platinum lateral: $104.400
- Golden: $81.200
- Golden lateral: $69.600
- Platea baja diamante: $109.040
- Platea baja golden: $95.120
- Platea baja silver: $83.520
- Platea alta golden: $69.600
- Platea alta silver: $58.000
- Tribuna: $34.800
- Silla de ruedas: $52.200
- Acompañante silla de ruedas: $52.200
Ver esta publicación en Instagram
Lo más leído
- Tras incendio en Pitrufquén: Gobierno anuncia plan de fiscalización a ELEAM y fortalecimiento al cuidado de adultos mayores
- Tras informe de Contraloría: Ministra Chomali señala que es "bastante difícil de creer" que pacientes en riesgo vital hayan esperado 73 horas para ser atendido
- ANFP manifiesta reparos a reforma de Sociedades Anónimas Deportivas y advierte por cambios en el fútbol chileno
- Carbón, hielo, cerveza y pisco lideran el ritmo de compra antes del 18 de septiembre
- Reforma al sistema político avanza en el Congreso: Proyecto busca reducir fragmentación y eleva exigencias para los partidos