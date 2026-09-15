Luis Fonsi vuelve a Chile con nuevo concierto: Revisa la fecha, precios y cuándo comenzará la venta de entradas

Durante este martes se confirmó el regreso a Chile del intérprete de “Despacito”, Luis Fonsi, con su nueva gira mundial “Mar Infinito”.

Tras anunciar en redes sociales su tour mundial hace una semana, la productora Swingmanagement confirmó que el cantante volverá a pisar suelo chileno con un concierto imperdible en el Santander Arena.

El artista puertorriqueño de éxitos imperdibles como “No me doy por vencido”, “Corazón en la maleta” y “Échame la culpa” fascinará a sus fanáticos con una nueva puesta en escena para celebrar sus dos décadas de carrera musical.

¿Cuándo se pueden comprar las entradas?

La preventa de entradas comenzó este martes 15 de septiembre a las 12:00 horas en Punto Ticket y está disponible solo para clientes del Banco Ripley.

Cabe destacar que las entradas compradas con Banco Ripley contarán con un 20% de descuento sobre el precio original, pero solo habrá un stock disponible de 3.000 tickets.

De acuerdo con la productora, el concierto de Luis Fonsi se realizará el 1 de abril de 2027 en el ex Movistar Arena.

Revisa los precios de las entradas

Primeras filas: $232.000

Diamante: $185.000

Diamante lateral: $162.400

Platinum: $127.600

Platinum lateral: $104.400

Golden: $81.200

Golden lateral: $69.600

Platea baja diamante: $109.040

Platea baja golden: $95.120

Platea baja silver: $83.520

Platea alta golden: $69.600

Platea alta silver: $58.000

Tribuna: $34.800

Silla de ruedas: $52.200

Acompañante silla de ruedas: $52.200