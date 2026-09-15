Un intenso operativo policial se vivió en La Pintana, luego de que un prófugo por microtráfico fuera detenido por personal de Carabineros y huyese después de que perros callejeros se abalanzaran contra los uniformados.
Todo comenzó cuando personal policial a bordo de motocicletas realizaba fiscalizaciones en los alrededores de la calle General Arriagada, según información de Biobío.
Tras ello, los policías controlaron a un sujeto y el sistema de alerta arrojó que tenía una orden de detención pendiente por microtráfico, por lo cual fue aprehendido y esposado.
Cuando los carabineros se estaban coordinando para el traslado del sujeto a un cuartel policial, se generó una situación con perros callejeros del lugar, los cuales se abalanzaron contra los uniformados. Hasta ahora no se sabe si alguien los instó para atacarlos.
Tras este incidente, el detenido logró escapar y se mantiene prófugo.
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