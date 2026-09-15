Diputada Ossandón pide al Gobierno recurrir a la experiencia de Piñera ante el desempleo: “Va a tener que empezar a mirar todo lo que hizo”

La diputada Ximena Ossandón (RN) argumentó que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast deberá mirar lo que hizo el exmandatario Sebastián Piñera para afrontar la crisis de desempleo en Chile.

Las declaraciones se dan luego de que el actual jefe de Estado se reuniera con los timoneles del oficialismo en La Moneda y acordaran trabajar en conjunto de cara a las cifras de desempleo, las cuales en el último trimestre marcaron 9,5%.

En conversación con Emol, la parlamentaria explicó que “el gobierno tiene que tomar medidas de urgencia y emergencia”, y que “tenemos que ver por qué hemos llegado a esto”.

“Tenemos que tomar medidas a corto, mediano y largo plazo, y veo que el ministro Tomás Rau está muy ocupado en esta materia, porque yo soy parte de la comisión de Trabajo y estamos viendo cómo hacer, desde el mundo legislativo al menos, cambios para que se vuelva a apoyar la reactivación económica, pero tenemos que pasar un tiempo, tal vez con medidas como las que tomó el expresidente Piñera“, añadió.

En esa línea, Ossandón dijo que “yo creo que este gobierno va a tener que empezar a mirar todo lo que hizo Piñera en su época, justamente en la pandemia y postpandemia, cuando él puso subsidios directos justamente para mantener y terminar generando empleo”.

“Si bien este es un gobierno diferente, va a tener que mirar la experiencia que existió y que resultó, no hace mucho tiempo, porque la situación está igual o ese minuto, porque nosotros no hemos vivido ningún terremoto, ninguna pandemia que las que les tocó al expresidente Piñera”, planteó la segunda vicepresidenta de la Cámara.