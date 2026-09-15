Mon Laferte deslumbra en el Tiny Desk con una estética jazzista e íntima

No es la primera vez que Mon Laferte participa en Tiny Desk. Su primera aparición fue en 2018, cuando compartió el estudio con Juanes y ambos interpretaron su éxito Amárrame.

Luego, en 2022, regresó al formato, ya con una carrera musical consolidada y diversos reconocimientos en la industria. En esa oportunidad, dejó de lado los colores y apareció vestida de novia, acompañada por diversos músicos, para interpretar Tu falta de querer.

Esta vez, la compositora chilena fue la encargada de abrir el mes de la música latina de NPR Music. El año pasado, Chile también estuvo presente en esta iniciativa de la mano de 31 Minutos, que logró cautivar a niños, adolescentes y adultos en distintas partes del mundo.

Su presentación se produce en un momento de consolidación de su carrera, marcada por diversos reconocimientos internacionales y nacionales. Entre ellos destacan cinco Latin Grammy y múltiples Premios Pulsar, además de la legendaria Gaviota de Platino que recibió en el Festival de Viña del Mar 2026.

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Bajo una estética de jazz, Mon Laferte abrió su Tiny Desk con For Your Consideration, seguida de Femme Fatale, Hello, Monserrat y No le regales tu corazón, para cerrar con Vida normal.