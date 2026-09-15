Fiscalía confirma hallazgo de “restos aparentemente humanos” tras explosión de camioneta en la frontera de Arica

Durante este martes continuaron las diligencias para esclarecer la explosión de una camioneta tras ingresar a un campo minado en la frontera de Arica con Perú.

Debido a que la camioneta quedó completamente destruida por efecto de dos minas antitanque, las autoridades aún no confirman fallecidos en el lugar.

No obstante, la fiscal jefa de la Fiscalía de Frontera de Arica, Paulina Brito, reveló esta jornada que durante las diligencias en el sitio de la explosión “se levantaron restos aparentemente humanos”.

“Durante todo el día de ayer se siguieron realizando diligencias en el sitio del suceso, y por parte de personal del Ejército se levantaron restos aparentemente humanos, los cuales fueron remitidos al Servicio Médico Legal (SML)”, informó la fiscal, según consignó Emol.

En esa línea, explicó que el SML será el encargado de realizar las pericias correspondientes para “confirmar si estos corresponden a restos humanos”.

Además, señaló que “tenemos la línea investigativa de la camioneta, sus dueños y el vínculo con las personas que ingresaron con ella el día domingo a nuestro país, y también con la persona que salió de nuestro país el domingo, aproximadamente a las 23:40 horas”.

“También tenemos que establecer la línea investigativa respecto a las especies que se portaban y la salida de nuestro país por un paso no regulado, como así también la recopilación de las cámaras del complejo fronterizo Chacayuta y también del complejo fronterizo Santa Rosa de Perú”, agregó.

Cabe recordar que en la zona se encontraron restos de cátodos de cobre, mascarillas de seguridad y repuestos. Ante estos antecedentes, el delegado presidencial Cristian Sayes planteó que, por el momento, la tesis que se maneja es la de un posible contrabando de cobre hacia Perú.