Alerta por alza de “ninis”: Estudio revela que más del 21% de los jóvenes entre 25 y 34 años no estudia ni trabaja en el país

El Barómetro Laboral y Previsional de agosto, elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), reveló que el número de jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis) alcanzó en el país su nivel más alto de los últimos años entre las personas de 25 y 34 años.

El estudio, realizado por el Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) de la Universidad del Desarrollo (UDD) y la Asociación de AFP, informó que más de uno de cada cinco jóvenes de este tramo no estudia ni trabaja.

Según el informe, el porcentaje de ninis de entre 25 y 34 años se elevó a un 21,6% en el trimestre mayo-julio de 2026, alcanzando su nivel más alto desde el año 2023.

Así, la cifra anterior muestra un aumento de 1,7 puntos porcentuales (pp) en comparación con el mismo trimestre de 2025.

El 41% de los ninis está buscando empleo

Pese al alza de la cifra en jóvenes de entre 25 y 34 años, el estudio señaló que un 41% está “desocupado”, lo que significa que no tiene empleo, pero se encuentra en búsqueda de uno.

De acuerdo con el barómetro laboral, esta cifra “indica que parte importante de los ninis de este segmento se encuentra en esa situación de forma involuntaria, reflejando las dificultades de este segmento para insertarse en el mercado laboral“.

Esto se refleja en la disminución de ocupados de entre 25 y 34 años, la cual fue de casi 112 mil personas en los últimos doce meses, detalló el estudio.

De esta forma, el porcentaje de ocupados en ese rango de edad cayó del 74,4% al 72,6%, alcanzando un nivel incluso más bajo que el registrado antes de la pandemia (72,8%).

En tanto, el número de ocupados del rango entre 18 y 34 años en el trimestre mayo-julio de este año disminuyó un 4,7% en doce meses, “equivalente a cerca de 135 mil jóvenes ocupados menos que un año atrás“.