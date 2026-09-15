Tras incendio en Pitrufquén: Gobierno anuncia plan de fiscalización a ELEAM y fortalecimiento al cuidado de adultos mayores

Frente a la tragedia ocurrida en Pitrufquén tras un incendio de un hogar de ancianos que dejó a 16 personas fallecidas, los ministerios de Salud y Desarrollo Social y Familia anunciaron medidas para fortalecer la fiscalización de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) y abordar la crisis de cuidados en el país.

Durante una vocería conjunta este martes, la titular de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, declaró que “esta situación refleja un problema de fondo, un problema estructural que nuestro país durante décadas no ha podido solucionar“, afirmando que actualmente 3.6 millones de personas son mayores de 60 años en Chile.

Asimismo, la ministra de Salud, May Chomali, entregó un balance donde “alrededor de 500 establecimientos sin autorización sanitaria que reciben adultos mayores y los reciben porque existe una necesidad de la sociedad que no hemos sido capaces de satisfacer como país”.

Los tres ejes principales

Frente a este escenario, la ministra Wulf detalló las tres líneas estratégicas que liderará el Ejecutivo: “Lo primero es el aumento y diversificación de la oferta de cuidados que hoy día contamos, es urgente, es una necesidad real“.

Además, señaló que van a apoyar a los recintos que cumplan los estándares para que puedan formalizar sus servicios: “Vamos a trabajar en facilitar la regularización de instituciones que cumplan con los estándares“, continuó la autoridad.

Y destacó la importancia de garantizar las condiciones “adecuadas para la seguridad y dignidad de las personas mayores“.

Reforzamiento de los ELEAM

La ministra Chomali explicó que se adoptarán acciones de corto y mediano plazo para el ámbito sanitario.

“Lo primero es que vamos a hacer pública la oferta de ELEAM que tiene resolución sanitaria y con eso transparentar la información a las familias de cuáles son aquellos dispositivos que cuentan con autorización sanitaria y que cumplen con todas las exigencias que están incorporadas en un decreto, que es el decreto 20“, afirmó la titular de Salud.

Asimismo, se reforzarán los protocolos preventivos y de evacuación de los recintos: “Uno de los elementos que ocurrió en este incendio es que el personal no supo reaccionar o no estaban las condiciones para reaccionar frente a una emergencia”, advirtió Chomali.

Por último, enfatizó sobre la realización de fiscalizaciones “en aspectos más preventivos para ver si al menos estas instituciones que no cuentan con autorización sanitaria tengan las condiciones a lo menos para enfrentar emergencias“.