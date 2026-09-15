Tras informe de Contraloría: Ministra Chomali señala que es “bastante difícil de creer” que pacientes en riesgo vital hayan esperado 73 horas para ser atendido

Este martes, la ministra de Salud, May Chomali, abordó el informe de la Contraloría General de la República (CGR) en el que reveló que pacientes de urgencia de riesgo vital habrían esperado 73 horas y 41 minutos para ser atendidos en la red pública de salud de la Región Metropolitana.

Desde el Palacio de La Moneda, la titular de Salud, Chomali, sostuvo que “parece bastante difícil de creer” y añadió que es “bastante difícil de entender” el hecho informado por Contraloría.

“Estamos mirando los casos en que ellos revisaron y que consideraron que habían más de 70 y algo horas, lo que parece bastante difícil de creer, difícil de entender, porque lo que se mira es el registro de cuando el paciente ingresa y cuando el paciente recibe la atención o es dado de alta“, se explicó.

Bajo esta línea, señaló que “Muchas veces ocurre que uno no pone la hora en que lo atendió, sino la hora en que está haciendo el registro, y eso puede ser una dificultad para efectivamente ver los tiempos entre que el paciente ingresó y que se atendió. Esto es algo que se ve en todas partes“.

Y agregó que “no necesariamente lo que se registra refleja exactamente“, y que actualmente se encuentra trabajando con el subsecretario de Redes Asistenciales para investigar si aquellos casos “no es un tema de registro”.

No obstante, aseguró que “si efectivamente la persona esperó en la sala de espera para atenderse 70 y tantas horas, estando clasificado como C1, obviamente que va a haber que hacer las acciones que se necesiten para corregir ese problema“.

“Yo dificulto y quiero ser muy transparente, dificulto que una persona que fue calificada de alto riesgo haya estado 73 horas esperando una atención, si es que fue clasificada como de alto riesgo”, reiteró su juicio la titular de la cartera.

Asimismo, añadió que “un paciente que es clasificado como C1 es un paciente que está en riesgo vital. Por lo tanto, si yo lo atendía a las 72 horas, ese paciente debería haber fallecido. Entonces, es difícil de creer que haya estado en la sala de espera 70 horas antes de atenderlo si es que fue calificado como C1″.