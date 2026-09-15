Reforma al sistema político avanza en el Congreso: Proyecto busca reducir fragmentación y eleva exigencias para los partidos

La próxima semana, la Cámara de Diputadas y Diputados deberá votar el informe de la Comisión Mixta del proyecto que modifica las reglas de financiamiento y constitución de los partidos políticos.

La iniciativa, impulsada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, busca reducir la fragmentación política y establecer mayores exigencias para la existencia de las colectividades.

Las modificaciones contempladas incluyen la obligación de que las bases de los partidos condenen la violencia como método de acción política, además de promover la transparencia, la probidad y el combate contra la corrupción.

Uno de los puntos que ha generado mayor debate es el aumento en los requisitos de afiliación y representación territorial. De aprobarse la propuesta, algunas colectividades deberán reunir más de 9.000 adherentes en un plazo de 18 meses para cumplir con las nuevas exigencias.

El biministro Claudio Alvarado defendió la iniciativa y apuntó a la proliferación de partidos como uno de los problemas que busca abordar la reforma.

“Esto multiplica la cantidad de partidos políticos y hace muy difícil la coordinación y el logro de objetivos comunes en políticas públicas”, sostuvo.

El proyecto cuenta con apoyos transversales

La propuesta cuenta con el respaldo de distintos sectores políticos. El senador Iván Flores (DC) sostuvo que la fragmentación y la polarización han generado un daño mayor a la democracia chilena y planteó la necesidad de avanzar hacia bloques políticos más amplios.

“La reforma al sistema político puede dañar a algunos partidos más pequeños, pero lo que más daño le ha hecho a la democracia chilena es la atomización y la polarización de los partidos. La reforma es necesaria”, dijo.

En esa misma línea, el legislador Iván Moreira (UDI) afirmó que la reforma es necesaria para enfrentar la polarización que, a su juicio, afecta la gobernabilidad.

“El objetivo es claro: reducir la fragmentación que afecta a la gobernabilidad y que le da un poder desmedido a partidos pequeños, imponiendo nuevos requisitos y mayores exigencias, incluso respecto al número de militantes necesarios para su existencia”, agregó.

Para su aprobación, el proyecto requiere 78 votos en la Cámara y 26 en el Senado. Según el escenario del Congreso, la iniciativa contaría actualmente con los respaldos necesarios en ambas cámaras.

El temor de los partidos más pequeños

Sin embargo, el proyecto también ha recibido críticas desde colectividades más pequeñas, ya que advierten que las nuevas exigencias podrían dificultar su permanencia o incluso la creación de nuevas tiendas políticas.

El diputado Jaime Mulet (FRVS) acusó que la iniciativa favorece a los partidos grandes y cuestionó que se aumenten los requisitos de afiliación y presencia territorial.

“Buscan dificultar la existencia de nuevos partidos al exigir un mayor número de afiliaciones y presencia en más regiones. No es una buena ley para la democracia y faltaron elementos importantes, como un método para sancionar a los parlamentarios que se cambian de partido”, explicó.

Por su parte, el parlamentario Patricio Briones (PDG) también manifestó reparos y afirmó que estas nuevas reglas podrían, los “partidos que en las últimas elecciones no pudieron seguir existiendo por falta de representatividad, ahora ni siquiera podrían conformarse en su origen. Nos preocupa y creemos que debe revisarse en su mérito”.

El proyecto será sometido a votación durante la próxima semana en ambas cámaras. De obtener los respaldos necesarios, quedaría en condiciones de ser despachado a ley.