Carbón, hielo, cerveza y pisco lideran el ritmo de compra antes del 18 de septiembre

Las compras de carbón se dispararon 723% durante la semana previa a Fiestas Patrias, el mayor incremento entre todos los productos analizados sobre el comportamiento de compra de los supermercados chilenos.

El hielo lo sigue de cerca, con un alza de 374%, mientras las cervezas crecen 365% y el pisco 302%, todos muy por encima del promedio general de crecimiento del período.

El estudio, realizado por NielsenIQ, midió el comportamiento de compra durante la semana previa a las celebraciones, que este año se concentró entre lunes y miércoles, debido a que el 18 y el 19 de septiembre caen jueves y viernes, con ventas prácticamente nulas por los feriados. En ese período de tres días, el volumen total de ventas registró un alza de 95% frente a la semana anterior.

De acuerdo con el análisis, el miércoles se consolida como el día clave de abastecimiento, al concentrar 39% de las ventas del período y crecer 129% respecto del mismo miércoles de la semana previa. En esa misma jornada, carbón, hielo, cervezas y destilados concentran cerca de la mitad de todas sus compras de la semana, lo que confirma que buena parte de la preparación de la parrilla ocurre a último minuto.

Carne de vacuno aporta cerca de 20% del crecimiento

El estudio también identificó a la carne de vacuno como la categoría con mayor incidencia en el crecimiento total del período, con un alza de 221% y un aporte cercano a 20% del crecimiento de la semana.

Junto a las cervezas, la carne de cerdo, las cecinas y las bebidas gaseosas, forma el grupo de cinco categorías que explica prácticamente la mitad de todo el crecimiento registrado en la previa al 18 de septiembre.

Para el comercio, el estudio recomendó reforzar el inventario y la reposición de carnes, cecinas, cervezas, gaseosas y hielo desde el lunes, construir misiones de compra del tipo “parrilla completa” que agrupen carnes, carbón, aderezos y bebidas en un mismo punto, y concentrar la actividad promocional entre lunes y miércoles, dado que el jueves 18 y el viernes 19 prácticamente no registran actividad comercial por el feriado.