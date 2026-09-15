Minsal exige renuncia a Seremi de Salud de La Araucanía por declaraciones que “no estuvieron a la altura”

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó este martes que solicitó la renuncia del Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Salud de La Araucanía, José Bravo Burgos.

Con esto, el exseremi se convirtió en la salida número 37 de autoridades regionales del Gobierno de José Antonio Kast a solo seis meses del inicio de su mandato.

La solicitud de renuncia de Bravo se anunció a través de un comunicado de la cartera, en el que agradecieron la labor del doctor durante su periodo en el cargo.

Sin embargo, en el documento se enfatizó que “las autoridades de Gobierno, y especialmente quienes ejercen responsabilidades en el ámbito de la salud, deben desempeñar sus funciones con responsabilidad, prudencia y sensibilidad, particularmente frente a situaciones que requieren el máximo respeto hacia las personas y sus familias”.

En esa línea, explicaron que “en el contexto de la dolorosa tragedia ocurrida en Pitrufquén, consideramos que las declaraciones emitidas por la autoridad regional no estuvieron a la altura de esos estándares ni de la especial sensibilidad que este momento exige hacia las familias afectadas y la comunidad”.

“El Ministerio de Salud reitera su compromiso con el respeto y la dignidad de las personas mayores, así como con el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de las acciones que permitan resguardar su seguridad y bienestar”, añadieron.

Por último, informaron que “la designación de quien asumirá la conducción de la Seremi de Salud de La Araucanía será informada oportunamente”.

El Ministerio de Salud informa que ha solicitado la renuncia del Dr. José Bravo Burgos al cargo de Secretario Regional Ministerial de Salud de La Araucanía, agradeciendo el trabajo realizado durante estos meses de gestión. pic.twitter.com/BrfTCQOrtg — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 15, 2026

Cabe recordar que, tras el incendio en el hogar de acogida “El Edén” de Pitrufquén, que terminó con el fallecimiento de 16 adultos mayores, la exautoridad regional abordó ante medios locales la fiscalización y el cierre de otros Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM).

“Si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes dónde botar la basura, generas un problema peor que el que quieres solucionar”, sostuvo en ese entonces.

A raíz de estas declaraciones, el Minsal finalmente le solicitó la renuncia a su cargo durante esta jornada.