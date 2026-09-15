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Premios Emmy 2026: Revisa la lista completa de ganadores

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(CNN Español)— La serie Widow’s Bay, con apenas una temporada estrenada este año, dominó la gala de los premios Emmy 2026 que se celebró el domingo en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, al ganar en 14 categorías, incluyendo mejor serie de comedia.

The Pitt, que lideraba las nominaciones con 25, repitió su victoria del año pasado al volver a ganar en la categoría de mejor serie dramática.

Hacks, que llegó a la gala entre las favoritas con 24 nominaciones, vio como Widow’s Bay la venció en la categoría de mejor serie de comedia. Pero, no obstante, su protagonista, Jean Smart, impuso un récord, al ganar el premio Emmy a mejor actriz principal en una serie de comedia, distinción que obtuvo por cada una de las cinco temporadas que tuvo Hacks.

Además, con su victoria de la noche, Smart sumó ocho premios Emmy ganados, con lo que igualó a Julia Louis-Dreyfus y Cloris Leachman como quienes han ganado más premios Emmy de interpretación en la historia de esta gala. Luego, en la misma gala, la actriz Allison Janney se unió a este exclusivo grupo tras ganar el Emmy a mejor actriz de repartor en una serie dramática por The Diplomat.

El actor Matthew Rhys también impuso otro récord, al ganar dos premios Emmy como actor principal, en las categorías de mejor serie de comedia (por “Window’s Bay”) y en una miniserie (por “The Beast in Me”). Rhys ya había obtenido en 2018 el Emmy a mejor actor principal en una serie dramática, por “The Americans”. Así que se convirtió en el único intérprete que ha ganado el Emmy como actor principal en tres categorías distintas.

La Academia de la Televisión entregó los premios Emmy en tres galas. El 5 y 6 de septiembre entregó las estatuillas en las categorías denominadas de Artes Creativas, y ahora este lunes concedió las categorías que denomina PrimeTime.

Fue una gala sencilla y ágil, que, cosa inusual en una gala de premios, concluyó breves minutos antes de lo previsto. La presentadora fue la actriz y directora Mariska Hargitay, estrella de la serie “Law & Order: Special Victims Unit”.

A continuación, la lista de ganadores de los premios Emmy, que se irá actualizando en vivo conforme se desarrolle la ceremonia.

Mejor serie dramática

R. Scott Gemmill y el elenco y el equipo aceptan el premio a la mejor serie dramática por The Pitt en el escenario durante la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy en el Peacock Theater el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. Kevin Winter/Getty Images

  • The Gilded Age
  • The Diplomat
  • A Knight of the Seven Kingdoms
  • Paradise
  • The Pitt – GANADOR
  • Pluribus
  • Slow Horses
  • Your Friends and Neighbors

Mejor serie de comedia

Katie Dippold acepta el premio a la mejor serie de comedia por “Widow’s Bay” en el escenario durante la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy en el Peacock Theater el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. Kevin Winter/Getty Images

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • Margo’s Got Money Troubles
  • Widow’s Bay – GANADOR

Mejor miniserie o antología televisiva

De izquierda a derecha: Jason Bateman, Linda Cardellini y David Harbour, ganadores del premio a la mejor serie limitada o antológica por DTF St. Louis, posan en la sala de prensa durante la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy en el Peacock Theater el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. Amy Sussman/Getty Images

  • All Her Fault
  • The Beast in Me
  • Beef
  • DTF St. Louis – GANADORA
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Mejor actor principal en una serie dramática

Noah Wyle gana el premio Emmy 2026 a mejor actor principal en una serie dramática por “The Pitt”. Kevin Winter/Getty Images North America/Getty Images

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Mark Ruffalo, Task
  • Rufus Sewell, The Diplomat
  • Noah Wyle, The Pitt – GANADOR

Mejor actriz principal en una serie dramática

Rhea Seehorn acepta el premio Emmy a mejor actriz principal en una serie dramática por Pluribus. Kevin Winter/Getty Images

  • Carrie Coon, The Gilded Age
  • Chase Infiniti, The Testaments
  • Rhea Seehorn, Pluribus – GANADORA
  • Zendaya, Euphoria
  • Keri Russell, The Diplomat

Mejor actriz principal en una serie de comedia

  • Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles
  • Lisa Kudrow, The Comeback
  • Quinta Brunson, Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri, The Bear
  • Jean Smart, Hacks – GANADORA

Mejor actor principal en una serie de comedia

Matthew Rhys acepta el premio Emmy 2026 a mejor actor en una serie de comedia. Kevin Winter/Getty Images

  • Steve Carell, Rooster
  • Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
  • Jason Segel, Shrinking
  • Martin Short, Only Murders in the Building
  • Matthew Rhys, Widow’s Bay – GANADOR

Mejor actor principal en una miniserie o antología televisiva

El actor galés Matthew Rhys acepta el premio Emmy 2026 a mejor actor principal en una miniserie o antología. Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

  • Riz Ahmed, Bait
  • Jason Bateman, Black Rabbit
  • Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
  • Oscar Isaac, Beef
  • Matthew Rhys, The Beast in Me – GANADOR

Mejor actriz principal en una miniserie o antología televisiva

Sally Field acepta el premio a la mejor actriz principal en una serie limitada o de antología o película por Remarkably Bright Creatures en el escenario durante la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy en el Peacock Theater el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. Kevin Winter/Getty Images

  • Claire Danes, The Beast in Me
  • Sally Field, Remarkably Bright Creatures– GANADORA
  • Carey Mulligan, Beef
  • Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
  • Sarah Snook, All Her Fault

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Tom Pelphrey, ganador del premio al mejor actor de reparto en una serie dramática por Task, posa en la sala de prensa durante la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy en el Peacock Theater el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. Amy Sussman/Getty Images North America/Getty Images

  • Patrick Ball, The Pitt
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Shawn Hatosy, The Pitt
  • Gerran Howell, The Pitt
  • Jack Lowden, Slow Horses
  • Tom Pelphrey, Task– GANADOR
  • Carlos-Manuel Vesga, Pluribus

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Allison Janney gana el Emmy a mejor actriz de reparto en una serie dramática. Kevin Winter/Getty Images

  • Taylor Dearden, The Pitt
  • Fiona Dourif, The Pitt
  • Allison Janney, The Diplomat – GANADORA
  • Katherine LaNasa, The Pitt
  • Sepideh Moafi, The Pitt
  • Julianne Nicholson, Paradise
  • Karolina Wydra, Pluribus

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Stephen Root acepta el premio Emmy a mejor actor de reparto en una serie de comedia por Widow’s Bay. Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

  • Harrison Ford, Shrinking
  • Colman Domingo, The Four Seasons
  • Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles
  • Paul W. Downs, Hacks
  • Stephen Root, Widow’s Bay– GANADOR
  • Michael Urie, Shrinking
  • Tyler James Williams, Abbott Elementary

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Kate O’Flynn, ganadora del premio a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por “Widow’s Bay”, posa en la sala de prensa durante la 78.ª edición de los premios Emmy de máxima audiencia, celebrada en el Peacock Theater el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. Amy Sussman/Getty Images North America/Getty Images

  • Dale Dickey, Widow’s Bay
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Janelle James, Abbott Elementary
  • Kate O’Flynn, Widow’s Bay– GANADORA
  • Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles
  • Megan Stalter, Hacks
  • Jessica Williams, Shrinking

Mejor programa “talk show”

Stephen Colbert acepta el premio a la mejor serie de variedades por The Late Show with Stephen Colbert en el escenario durante la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy en el Peacock Theatre de LA Live, en Los Ángeles, el 14 de septiembre de 2026. Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

  • Jimmy Kimmel Live!
  • The Daily Show
  • The Late Show with Stephen Colbert” – GANADOR
  • Last Week Tonight With John Oliver”
  • Saturday Night Live

Mejor reality/competencia

  • Dancing With the Stars
  • RuPaul’s Drag Race
  • Top Chef
  • Survivor
  • The Traitors- GANADOR

Mejor película televisiva

  • Heads of State
  • Miss You, Love You
  • Remarkably Bright Creatures – GANADORA
  • People We Meet on Vacation
  • Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva

El actor David Harbour con la estatuilla del premio Emmy a mejor actor de reparto en una miniserie o antología por DTF St. Louis, en el Peacock Theater en Los Angeles, el 6 de septiembre de 2026. Lisa O’Connor/AFP via Getty Images

  • Jason Bateman, DTF St. Louis
  • Richard Gadd, Half Man
  • David Harbour, DTF St. Louis- GANADOR
  • Richard Jenkins, DTF St. Louis
  • Charles Melton,Beef
  • Nick Offerman, Death by Lightning

Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva

La actriz Linda Cardellini, ganadora del premio Emmy a mejor actriz de reparto en una miniserie o antología por DTF St. Louis, en el Peacock Theater en Los Angeles, el 6 de septiembre de 2026. Lisa O’Connor/AFP via Getty Images

  • Linda Cardellini, DTF St. Louis – GANADORA
  • Dakota Fanning, All Her Fault
  • Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story
  • Joy Sunday, DTF St. Louis
  • Youn Yuh-jung, Beef
  • Constance Zimmer, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bissette

Mejor actriz invitada en una serie dramática

Shailene Woodley posa con el premio Emmy que obtuvo como mejor actriz invitada en una serie dramática por “Paradise”, en el Peacock Theater en Los Angeles, el 6 de septiembre de 2026. Lisa O’Connor/AFP via Getty Images

  • Britanny Allen, The Pitt
  • Tal Anderson, The Pitt
  • Tina Ivlev, The Pitt
  • Miriam Shor, Pluribus
  • Merritt Wever, The Gilded Age
  • Shailene Woodley, Paradise – GANADORA

Mejor actor invitado en una serie dramática

El actor Ernest Harden Jr. posa con el premio Emmy que ganó como mejor actor invitado en una serie dramática por The Pitt, en el Peacock Theater en Los Ángeles, el 6 de septiembre de 2026. Lisa O’Connor/AFP via Getty Images

  • Colman Domingo, Euphoria
  • Ernest Harden Jr., The Pitt – GANADOR
  • Jeff Hiller, Pluribus
  • Jeff Kober, The Pitt
  • Jonathan Pryce, Slow Horses
  • Bradley Whitford, The Diplomat

Mejor actor invitado en una serie de comedia

Rob Reiner, The Bear – GANADOR
Michael J. Fox, Shrinking
Brett Goldstein, Shrinking
Hamish Linklater, Widow’s Bay
Christopher McDonald, Hacks
Connor Storrie, Saturday Night Live

Mejor actriz invitada en una serie de comedia

Betty Gilpin, ganadora del premio a mejor actriz invitada en una serie de comedia por Widow’s Bay, en el Peacock Theater en Los Ángeles, el 6 de septiembre de 2026. Lisa O’Connor/AFP via Getty Images

  • Leslie Bibb, Hacks
  • Jamie Lee Curtis, The Bear
  • Betty Gilpin, Widow’s Bay – GANADORA
  • Cherry Jones, Hacks
  • Laurie Metcalf, Hacks
  • Kaitlin Olson, Hacks
  • Lauren Weedman, Hacks

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