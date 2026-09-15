Premios Emmy 2026: Revisa la lista completa de ganadores

(CNN Español)— La serie Widow’s Bay, con apenas una temporada estrenada este año, dominó la gala de los premios Emmy 2026 que se celebró el domingo en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, al ganar en 14 categorías, incluyendo mejor serie de comedia.

The Pitt, que lideraba las nominaciones con 25, repitió su victoria del año pasado al volver a ganar en la categoría de mejor serie dramática.

Hacks, que llegó a la gala entre las favoritas con 24 nominaciones, vio como Widow’s Bay la venció en la categoría de mejor serie de comedia. Pero, no obstante, su protagonista, Jean Smart, impuso un récord, al ganar el premio Emmy a mejor actriz principal en una serie de comedia, distinción que obtuvo por cada una de las cinco temporadas que tuvo Hacks.

Además, con su victoria de la noche, Smart sumó ocho premios Emmy ganados, con lo que igualó a Julia Louis-Dreyfus y Cloris Leachman como quienes han ganado más premios Emmy de interpretación en la historia de esta gala. Luego, en la misma gala, la actriz Allison Janney se unió a este exclusivo grupo tras ganar el Emmy a mejor actriz de repartor en una serie dramática por The Diplomat.

El actor Matthew Rhys también impuso otro récord, al ganar dos premios Emmy como actor principal, en las categorías de mejor serie de comedia (por “Window’s Bay”) y en una miniserie (por “The Beast in Me”). Rhys ya había obtenido en 2018 el Emmy a mejor actor principal en una serie dramática, por “The Americans”. Así que se convirtió en el único intérprete que ha ganado el Emmy como actor principal en tres categorías distintas.

La Academia de la Televisión entregó los premios Emmy en tres galas. El 5 y 6 de septiembre entregó las estatuillas en las categorías denominadas de Artes Creativas, y ahora este lunes concedió las categorías que denomina PrimeTime.

Fue una gala sencilla y ágil, que, cosa inusual en una gala de premios, concluyó breves minutos antes de lo previsto. La presentadora fue la actriz y directora Mariska Hargitay, estrella de la serie “Law & Order: Special Victims Unit”.

A continuación, la lista de ganadores de los premios Emmy, que se irá actualizando en vivo conforme se desarrolle la ceremonia.

Mejor serie dramática

The Gilded Age

The Diplomat

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt – GANADOR

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Margo’s Got Money Troubles

Widow’s Bay – GANADOR

Mejor miniserie o antología televisiva

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis – GANADORA

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Mejor actor principal en una serie dramática

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Rufus Sewell, The Diplomat

Noah Wyle, The Pitt – GANADOR

Mejor actriz principal en una serie dramática

Carrie Coon, The Gilded Age

Chase Infiniti, The Testaments

Rhea Seehorn, Pluribus – GANADORA

Zendaya, Euphoria

Keri Russell, The Diplomat

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow, The Comeback

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Jean Smart, Hacks – GANADORA

Mejor actor principal en una serie de comedia

Steve Carell, Rooster

Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Matthew Rhys, Widow’s Bay – GANADOR

Mejor actor principal en una miniserie o antología televisiva

Riz Ahmed, Bait

Jason Bateman, Black Rabbit

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac, Beef

Matthew Rhys, The Beast in Me – GANADOR

Mejor actriz principal en una miniserie o antología televisiva

Claire Danes, The Beast in Me

Sally Field, Remarkably Bright Creatures– GANADORA

Carey Mulligan, Beef

Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook, All Her Fault

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Patrick Ball, The Pitt

Billy Crudup, The Morning Show

Shawn Hatosy, The Pitt

Gerran Howell, The Pitt

Jack Lowden, Slow Horses

Tom Pelphrey, Task– GANADOR

Carlos-Manuel Vesga, Pluribus

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Taylor Dearden, The Pitt

Fiona Dourif, The Pitt

Allison Janney, The Diplomat – GANADORA

Katherine LaNasa, The Pitt

Sepideh Moafi, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Karolina Wydra, Pluribus

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Harrison Ford, Shrinking

Colman Domingo, The Four Seasons

Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles

Paul W. Downs, Hacks

Stephen Root, Widow’s Bay– GANADOR

Michael Urie, Shrinking

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Dale Dickey, Widow’s Bay

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Kate O’Flynn, Widow’s Bay– GANADORA

Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter, Hacks

Jessica Williams, Shrinking

Mejor programa “talk show”

Jimmy Kimmel Live!

The Daily Show

The Late Show with Stephen Colbert” – GANADOR

Last Week Tonight With John Oliver”

Saturday Night Live

Mejor reality/competencia

Dancing With the Stars

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

Survivor

The Traitors- GANADOR

Mejor película televisiva

Heads of State

Miss You, Love You

Remarkably Bright Creatures – GANADORA

People We Meet on Vacation

Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva

Jason Bateman, DTF St. Louis

Richard Gadd, Half Man

David Harbour, DTF St. Louis- GANADOR

Richard Jenkins, DTF St. Louis

Charles Melton,Beef

Nick Offerman, Death by Lightning

Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva

Linda Cardellini, DTF St. Louis – GANADORA

Dakota Fanning, All Her Fault

Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday, DTF St. Louis

Youn Yuh-jung, Beef

Constance Zimmer, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bissette

Mejor actriz invitada en una serie dramática

Britanny Allen, The Pitt

Tal Anderson, The Pitt

Tina Ivlev, The Pitt

Miriam Shor, Pluribus

Merritt Wever, The Gilded Age

Shailene Woodley, Paradise – GANADORA

Mejor actor invitado en una serie dramática

Colman Domingo, Euphoria

Ernest Harden Jr., The Pitt – GANADOR

Jeff Hiller, Pluribus

Jeff Kober, The Pitt

Jonathan Pryce, Slow Horses

Bradley Whitford, The Diplomat

Mejor actor invitado en una serie de comedia

Rob Reiner, The Bear – GANADOR

Michael J. Fox, Shrinking

Brett Goldstein, Shrinking

Hamish Linklater, Widow’s Bay

Christopher McDonald, Hacks

Connor Storrie, Saturday Night Live

Mejor actriz invitada en una serie de comedia