Premios Emmy 2026: Revisa la lista completa de ganadores

(CNN Español)— La serie Widow’s Bay, con apenas una temporada estrenada este año, dominó la gala de los premios Emmy 2026 que se celebró el domingo en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, al ganar en 14 categorías, incluyendo mejor serie de comedia.
The Pitt, que lideraba las nominaciones con 25, repitió su victoria del año pasado al volver a ganar en la categoría de mejor serie dramática.
Hacks, que llegó a la gala entre las favoritas con 24 nominaciones, vio como Widow’s Bay la venció en la categoría de mejor serie de comedia. Pero, no obstante, su protagonista, Jean Smart, impuso un récord, al ganar el premio Emmy a mejor actriz principal en una serie de comedia, distinción que obtuvo por cada una de las cinco temporadas que tuvo Hacks.
Además, con su victoria de la noche, Smart sumó ocho premios Emmy ganados, con lo que igualó a Julia Louis-Dreyfus y Cloris Leachman como quienes han ganado más premios Emmy de interpretación en la historia de esta gala. Luego, en la misma gala, la actriz Allison Janney se unió a este exclusivo grupo tras ganar el Emmy a mejor actriz de repartor en una serie dramática por The Diplomat.
El actor Matthew Rhys también impuso otro récord, al ganar dos premios Emmy como actor principal, en las categorías de mejor serie de comedia (por “Window’s Bay”) y en una miniserie (por “The Beast in Me”). Rhys ya había obtenido en 2018 el Emmy a mejor actor principal en una serie dramática, por “The Americans”. Así que se convirtió en el único intérprete que ha ganado el Emmy como actor principal en tres categorías distintas.
La Academia de la Televisión entregó los premios Emmy en tres galas. El 5 y 6 de septiembre entregó las estatuillas en las categorías denominadas de Artes Creativas, y ahora este lunes concedió las categorías que denomina PrimeTime.
Fue una gala sencilla y ágil, que, cosa inusual en una gala de premios, concluyó breves minutos antes de lo previsto. La presentadora fue la actriz y directora Mariska Hargitay, estrella de la serie “Law & Order: Special Victims Unit”.
A continuación, la lista de ganadores de los premios Emmy, que se irá actualizando en vivo conforme se desarrolle la ceremonia.
Mejor serie dramática
- The Gilded Age
- The Diplomat
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt – GANADOR
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Margo’s Got Money Troubles
- Widow’s Bay – GANADOR
Mejor miniserie o antología televisiva
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis – GANADORA
- Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Mejor actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Rufus Sewell, The Diplomat
- Noah Wyle, The Pitt – GANADOR
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon, The Gilded Age
- Chase Infiniti, The Testaments
- Rhea Seehorn, Pluribus – GANADORA
- Zendaya, Euphoria
- Keri Russell, The Diplomat
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles
- Lisa Kudrow, The Comeback
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, The Bear
- Jean Smart, Hacks – GANADORA
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Steve Carell, Rooster
- Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
- Jason Segel, Shrinking
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Matthew Rhys, Widow’s Bay – GANADOR
Mejor actor principal en una miniserie o antología televisiva
- Riz Ahmed, Bait
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac, Beef
- Matthew Rhys, The Beast in Me – GANADOR
Mejor actriz principal en una miniserie o antología televisiva
- Claire Danes, The Beast in Me
- Sally Field, Remarkably Bright Creatures– GANADORA
- Carey Mulligan, Beef
- Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
- Sarah Snook, All Her Fault
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball, The Pitt
- Billy Crudup, The Morning Show
- Shawn Hatosy, The Pitt
- Gerran Howell, The Pitt
- Jack Lowden, Slow Horses
- Tom Pelphrey, Task– GANADOR
- Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Dearden, The Pitt
- Fiona Dourif, The Pitt
- Allison Janney, The Diplomat – GANADORA
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Sepideh Moafi, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise
- Karolina Wydra, Pluribus
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Harrison Ford, Shrinking
- Colman Domingo, The Four Seasons
- Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles
- Paul W. Downs, Hacks
- Stephen Root, Widow’s Bay– GANADOR
- Michael Urie, Shrinking
- Tyler James Williams, Abbott Elementary
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey, Widow’s Bay
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Kate O’Flynn, Widow’s Bay– GANADORA
- Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter, Hacks
- Jessica Williams, Shrinking
Mejor programa “talk show”
- Jimmy Kimmel Live!
- The Daily Show
- The Late Show with Stephen Colbert” – GANADOR
- Last Week Tonight With John Oliver”
- Saturday Night Live
Mejor reality/competencia
- Dancing With the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Top Chef
- Survivor
- The Traitors- GANADOR
Mejor película televisiva
- Heads of State
- Miss You, Love You
- Remarkably Bright Creatures – GANADORA
- People We Meet on Vacation
- Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva
- Jason Bateman, DTF St. Louis
- Richard Gadd, Half Man
- David Harbour, DTF St. Louis- GANADOR
- Richard Jenkins, DTF St. Louis
- Charles Melton,Beef
- Nick Offerman, Death by Lightning
Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva
- Linda Cardellini, DTF St. Louis – GANADORA
- Dakota Fanning, All Her Fault
- Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story
- Joy Sunday, DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung, Beef
- Constance Zimmer, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bissette
Mejor actriz invitada en una serie dramática
- Britanny Allen, The Pitt
- Tal Anderson, The Pitt
- Tina Ivlev, The Pitt
- Miriam Shor, Pluribus
- Merritt Wever, The Gilded Age
- Shailene Woodley, Paradise – GANADORA
Mejor actor invitado en una serie dramática
- Colman Domingo, Euphoria
- Ernest Harden Jr., The Pitt – GANADOR
- Jeff Hiller, Pluribus
- Jeff Kober, The Pitt
- Jonathan Pryce, Slow Horses
- Bradley Whitford, The Diplomat
Mejor actor invitado en una serie de comedia
Rob Reiner, The Bear – GANADOR
Michael J. Fox, Shrinking
Brett Goldstein, Shrinking
Hamish Linklater, Widow’s Bay
Christopher McDonald, Hacks
Connor Storrie, Saturday Night Live
Mejor actriz invitada en una serie de comedia
- Leslie Bibb, Hacks
- Jamie Lee Curtis, The Bear
- Betty Gilpin, Widow’s Bay – GANADORA
- Cherry Jones, Hacks
- Laurie Metcalf, Hacks
- Kaitlin Olson, Hacks
- Lauren Weedman, Hacks
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