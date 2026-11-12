Perfumes de hasta $800 mil: Las cifras detrás del creciente interés por las fragancias de lujo en Chile

Cincuenta mililitros. Eso es todo lo que contiene un frasco de No. 1 Feminine, de la casa británica Clive Christian, que en Chile se comercializa por $847.990. Cada mililitro cuesta casi $17 mil.

No es una excepción. Espresso Aoud, de Roja Parfums, alcanza los $805.990 por 100 mililitros, mientras que Althaïr Exclusif, de la firma francesa Parfums de Marly, se ofrece por $459.990 en formato de 125 mililitros.

Para poner esas cifras en perspectiva, el ingreso mínimo mensual vigente en Chile es de $553.553 brutos, según la Dirección del Trabajo. Es decir, adquirir la primera de estas botellas supone desembolsar el equivalente a más de un sueldo mínimo y medio.

Y hay un detalle que vuelve todavía más llamativa la comparación: a diferencia de una joya o de una cartera que puede acompañar a su dueño durante años, aquí el contenido disminuye cada vez que se utiliza.

Sin embargo, no hace falta tener casi un millón de pesos para participar de un fenómeno que se extiende mucho más allá de las vitrinas de alta gama. En el país conviven las grandes firmas europeas, las propuestas de Medio Oriente, los clásicos de diseñador y las alternativas inspiradas en composiciones reconocidas que prometen una experiencia similar por mucho menos dinero.

El interés se traduce en números. Según antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII), recopilados por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y publicados por Pulso, las ventas de artículos de perfumería pasaron de US$155 millones en 2020 a US$261 millones en 2024. Un incremento del 68,4% en cuatro años.

También se han multiplicado los lugares donde comprarlos. GPS Property calcula que existen alrededor de 250 establecimientos dedicados exclusivamente a este rubro en la Región Metropolitana, un 50% más que en 2019.

Las cifras corresponden al conjunto de la actividad, no únicamente a sus categorías más costosas. Pero entre quienes buscan hacerse un espacio en este escenario están las casas internacionales que ofrecen productos cuyo valor puede superar ampliamente los ingresos mensuales de un trabajador.

¿Qué tiene Chile para resultar tan atractivo a una industria acostumbrada a vender el lujo en cantidades que caben en la palma de una mano?

“En Europa decimos que Chile es la Suiza de Latinoamérica”

“Chile está muy bien establecido económicamente en Latinoamérica. En Europa decimos que es la Suiza de Latinoamérica”.

La comparación es de Yvan Jacqueline, presidente de Parfums de Marly para las Américas, quien visitó Santiago a fines de octubre con motivo de la presentación de Althaïr Exclusif y conversó con CNN Chile sobre las oportunidades que ve en el país.

“Para la perfumería de lujo también existe una relación cultural entre los chilenos y los aromas, algo que es natural, como en Francia. Hay muchas similitudes entre la cultura chilena y la francesa”, afirma.

Jacqueline llegó por primera vez hace cuatro años y, desde entonces, asegura que regresa dos o tres veces anualmente. Sus visitas también le han permitido formarse una opinión sobre las preferencias del público local.

“No nos gusta ostentar, pero nos gustan las cosas bonitas. Y por eso creo que tenemos una oportunidad increíble en este país”, sostiene.

El embajador de Francia en Chile, Cyrille Rogeau, respalda sus dichos.

“Creo que Francia siempre ocupó un lugar un poco especial en el mundo del arte y de la artesanía; de la artesanía de lujo”, señaló el diplomático a CNN Chile.

“Y creo que los perfumes a este nivel de sofisticación casi se transforman en un arte”, añadió.

Para Jacqueline, no obstante, queda bastante camino por recorrer.

“Creo que estamos cuatro o cinco años detrás de la tendencia mundial, pero esto ya comenzó”, dice sobre el desarrollo de la categoría en Chile.

“En los próximos cuatro o cinco años, la mayoría de las personas tendrá buenos perfumes, diferentes entre sí, y los irá cambiando”, pronostica.

Su relación con este universo comenzó bastante lejos de los frascos de varios cientos de miles de pesos que hoy representa.

“Tuve mi primer perfume a los 18 años y era como: ‘Dios mío’. Me ponía una o dos aplicaciones solamente cuando salía. Para una ocasión especial”, recuerda.

En su infancia, además, había una costumbre familiar que contrasta con la variedad disponible actualmente.

“Recuerdo que mi madre tuvo el mismo perfume durante toda su vida. Hoy queremos un perfume para despertarnos, para el fin de semana, para una cita, algo sensual, para ir al trabajo… Para muchas ocasiones, para muchos estados de ánimo”, señala el francés.

Hay otra dimensión que le interesa especialmente: aquello que los demás perciben sin necesidad de verlo.

“El mundo de lo invisible es tan poderoso como el de lo visible, como la manera en que nos vestimos. La forma en que hueles es algo muy poderoso. Las personas pueden tener una opinión diferente de ti”, reflexiona.

Esa búsqueda de una identidad propia ayuda a entender por qué el consumo se ha vuelto más variado. También abre espacio para un negocio donde no todos quieren o pueden pagar lo mismo.

En Chile, la distribuidora Maison Niche informó a Pulso que sus ventas por compras superiores a $180 mil aumentaron un 42% desde la pandemia. Se trata de cifras de la propia empresa, pero dan cuenta del interés que sus clientes han mostrado por productos de precios elevados.

Y allí aparece una distinción que Jacqueline considera fundamental.

“No es como un Rolls-Royce, que lo miras y dices: ‘Bueno, en otra vida’”.