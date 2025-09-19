Pedro Pascal apoya a Jimmy Kimmel tras suspensión de su programa por comentarios sobre Kirk

El actor chileno compartió una fotografía con el presentador de ABC y escribió: “De pie contigo” y “defendamos la democracia”, en medio de la controversia que llevó a la suspensión indefinida del programa.

El actor chileno Pedro Pascal expresó su respaldo al presentador estadounidense Jimmy Kimmel, cuya emisión nocturna fue suspendida indefinidamente por ABC.

A través de su cuenta de Instagram, Pascal publicó una fotografía junto a Kimmel con los mensajes: “De pie contigo” y “defendamos la democracia”.

La polémica surgió después de los comentarios de Kimmel en contra del presidente Donald Trump y la muerte del activista Charlie Kirk, lo que provocó que la cadena decidiera suspender temporalmente su programa.

La situación también ha sido comentada por otros presentadores, como Jimmy Fallon, quien en su programa The Tonight Show dedicó palabras de apoyo a Kimmel y recurrió al humor para señalar que la libertad de expresión sigue vigente, mostrando ironía sobre la censura y el debate político en Estados Unidos.

Con la publicación de Pascal, se suman figuras del entretenimiento que respaldan al animador, enfatizando la importancia de defender la democracia y la libertad de expresión en el país norteamericano.