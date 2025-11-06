Paris Parade vuelve a tomarse Santiago con música en vivo, sustentabilidad y un renovado espíritu familiar

La tradicional celebración navideña regresará el domingo 23 de noviembre a Providencia y el centro de la capital, con 13 globos gigantes, nuevas atracciones y un fuerte foco en seguridad, acceso y sostenibilidad. Las autoridades y los organizadores destacaron el carácter comunitario y el trabajo público-privado que permite realizar uno de los eventos más multitudinarios del país.

El Paris Parade, considerado el festival navideño más grande de Sudamérica, regresará este domingo 23 de noviembre a las calles de Santiago con un recorrido que comenzará en Metro Salvador y se extenderá hasta el Palacio de La Moneda. La actividad, que desde 2010 se ha convertido en un clásico de fin de año para miles de familias, prepara una jornada llena de novedades y una renovada puesta en escena.

En su nueva edición, el desfile contará con 13 globos gigantes de personajes icónicos que nuevamente cruzarán la Alameda. La organización anticipa un despliegue pensado para el disfrute de niños, jóvenes y adultos, con énfasis en crear una experiencia más ordenada, participativa y acogedora para quienes asistan desde distintas comunas e incluso desde regiones.

A lo largo de sus versiones, el Paris Parade ha consolidado una alianza público-privada que permite realizar un evento masivo y gratuito en pleno centro de la ciudad. La colaboración entre autoridades locales, entidades gubernamentales y el grupo Cencosud busca que la celebración sea un espacio de encuentro comunitario que fortalezca el uso del espacio público en una fecha marcada por la convivencia familiar.

“Estamos muy contentos con la alianza público y privada, también como un regalo a toda nuestra comunidad, no solamente a nuestros clientes, sino que a todos los santiaguinos y la gente de regiones”, señaló María Soledad Fernández, gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Cencosud.

“Lo más importante para nosotros es que vamos a ocupar los espacios públicos para las familias. Yo creo que eso es algo fundamental, es la mejor manera de estar seguros y estar unidos en torno a una fecha que es tan importante, pero especialmente en la cual la familia se hace parte del espacio público”, agregó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

Este año, el desfile incorporará la esperada vuelta de la música en vivo, elemento que había estado ausente en ediciones recientes y que suma un componente festivo adicional. La producción también trabajó en mejorar el flujo del recorrido y en reforzar la presencia de equipos operativos para garantizar una experiencia segura para el público asistente.

Otro de los focos de esta versión será la sustentabilidad. Los organizadores anunciaron una medición formal de la huella de carbono del evento y la implementación de medidas que permitan reducir su impacto ambiental. Esta línea de trabajo se integra a los compromisos climáticos impulsados por el sector público y privado, reafirmando la importancia de avanzar hacia eventos masivos más responsables.

“Es muy importante para nosotros desde el ministerio que eventos de esta envergadura se comprometan en materia de sustentabilidad, de acción climática y el París Parade está dando pasos gigantes en este sentido”, dijo Maximiliano Proaño, ministro (S) de Medio Ambiente.

Para facilitar el desplazamiento de los asistentes, Red Movilidad dispondrá de servicios reforzados de transporte público durante la jornada. Las autoridades llamaron a preferir este medio para evitar congestión y contribuir a una jornada más segura. La invitación está hecha: el domingo 23 de noviembre, a las 12:00 horas, la capital volverá a vivir la magia de la Navidad con una nueva edición del Paris Parade.

