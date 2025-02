Pareja de noruegos sufrió millonario robo en Valparaíso a solo 5 minutos de llegar: “No volveremos”

Lo robado fue avaluado en unos $2 millones. “Nos gusta darle a todos los lugares una nueva oportunidad, pero el hecho de que nos robaran en solo 5 minutos dice algo de lo malo que es este lugar”, confesó Kjell-Petter Hetland.

Una pareja de turistas noruegos vivió una amarga experiencia durante su visita a la ciudad de Valparaíso, cuando, apenas unos minutos después de llegar, sufrieron un millonario robo.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió el pasado viernes cerca de las 18:00 horas, cuando Kjell-Petter Hetland y Lisa Malmo arrendaron un auto para recorrer Valparaíso y Viña del Mar tras llegar de Santiago.

Sin embargo, luego de solamente cinco minutos de estar disfrutando de la Ciudad Puerto —y en pleno Día de San Valentín—, fueron víctimas de un millonario robo que les arruinó el paseo.

En concreto, los antisociales rompieron uno de los vidrios del vehículo recién arrendado y se llevaron casi todo lo que estaba en su interior, entre ellos artículos electrónicos y un pasaporte.

“A Petter le robaron el pasaporte y el permiso de conducir, que, por error, dejó en una bolsa en el coche. En esa bolsa también había un lente de cámara y algunas tarjetas de memoria. Equipo de cámara caro. El bolso era especial para cámara, muy bonito”, contó Malmo (29) a Las Últimas Noticias.

Tras la respectiva denuncia, el botín robado fue avaluado en unos $2 millones. “No tenemos planes de volver y tampoco lo recomendamos. Estaba sucio y no se veía tan bien como en las fotos. Y el hecho de que la gente nos advirtiera que no estuviéramos allí o que no es seguro es muy triste”, agregó la joven.

“Nos gusta darle a todos los lugares una nueva oportunidad, pero el hecho de que nos robaran en solo 5 minutos dice algo de lo malo que es este lugar. Es triste, pero es verdad”, agregó Petter (32), quien de todas formas aprovechó de destacar la amabilidad de los chilenos.

“Nos encantó la gente servicial que conocimos tras el robo (…). Después de que publicamos en internet sobre nuestra experiencia y aparecimos en las noticias, la gente se acercó a nosotros para preguntarnos cómo estábamos. Queremos agradecerles por ser tan increíblemente amables en Chile”, agregó.

Mira el video